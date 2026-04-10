Giresun'a yıllık 31,5 milyon metreküp içme suyu sağlayacak projede imzalar atıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: - "1 milyar 570 milyon lira yatırım bedeliyle inşa edeceğimiz, 41 bin 460 metrelik isale hattıyla, Giresun'un su arzı güvenliğini artırıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Giresun ve çevresine yıllık 31,5 milyon metreküp içme suyu sağlayacak projenin ilk etabının inşası için sözleşme imzalandığını belirterek, "1 milyar 570 milyon lira yatırım bedeliyle inşa edeceğimiz, 41 bin 460 metrelik isale hattıyla, Giresun'un su arzı güvenliğini artırıyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, projeye ilişkin bilgi verdi.

Giresun'un yarınları için büyük bir adım attıklarını bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Giresun Belediyesi arasında yapılan protokolle, Aksu Deresi'nden il merkezine ve civar yerleşimlere, yıllık 31,5 milyon metreküp içme suyu sağlayacak olan projemizin ilk etabının inşasına dair sözleşme imzalandı. 1 milyar 570 milyon lira yatırım bedeliyle inşa edeceğimiz, 41 bin 460 metrelik isale hattıyla, Giresun'un su arzı güvenliğini artırıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık

Müzakere öncesi dikkat çeken hareketlilik! Savaş jetleri havalandı
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar

FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti

3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi kan dondurdu
Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu

Beşiktaş'tan kaçar gibi gitmişti, rezil rüsva oldu
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor

Ünlülere yeni operasyon geliyor, bu sefer uyuşturucu değil
İzmir'de araçta kadını silahla öldüren şüpheli intihar girişiminde bulundu

Araçta kadını silahla öldüren şüpheli intihar girişiminde bulundu