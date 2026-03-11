Haberler

Gıdanın ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan işaretlemelerde usul ve esaslar belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdaların ait olduğu partiyi tanımlayan işaretleme usul ve esaslarını belirledi. Gıdaların piyasaya arzı için parti işaret veya numarasının bulunması zorunlu hale geldi.

Gıdanın ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan işaretlemeye ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ "(Tebliğ No: 2026/11)" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, gıdanın ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan bir işaret, harf, sembol veya numara taşımayan gıdalar piyasaya arz edilemeyecek.

Geçici depolara, hazırlama veya ambalajlama tesislerine satılan veya gönderilen tarımsal ürünlere, üretici birliklerine sevk edilen tarımsal ürünlere ve hazırlama veya işleme tesislerinde hemen kullanılmak üzere toplanan tarımsal ürünlerde, son tüketiciye satış noktasında hazır ambalajlı olmayan, satın alan kişinin talebi doğrultusunda paketlenen veya doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilen ve en geniş yüzeyi 10 santimetrekareden küçük olan ambalaja sahip gıdalar ile partinin tanımlanmasını sağlayan işaretin veya numaranın birleşik ambalaj üzerinde yer alması koşuluyla, kişiye servis edilen porsiyon dondurmalar ve yenilebilir buzlarda bu şart uygulanmayacak.

Parti işaret ve numarasının belirlenmesi

Parti, her seferinde, gıdanın üreticisi tarafından belirlenecek ve işaretlenecek. Etiket üzerindeki diğer işaretlemelerden açıkça ayırt edilebildiği durumlar hariç olmak üzere, parti/lot işaretinin veya numarasının önünde "P" veya "L" harfi yer alacak. Hazır ambalajlı gıdalarda parti işareti veya numarası ve gerektiğinde "P" veya "L" harfi, doğrudan hazır ambalajın üzerinde veya bu ambalaja yapıştırılmış bir etiket üzerinde bulunacak.

Hazır ambalajlı olmayan gıdalarda parti işareti veya numarası ve gerektiğinde bu harfler paketin veya kabın üzerinde veya bunların olmaması durumunda ilgili ticari belgelerin üzerinde olacak. Parti işareti veya numarasının, her durumda, kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek ve silinmeyecek şekilde olması sağlanacak. Etiket üzerinde üretim tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihinin, en az gün ve ay olarak ve bu sırayla kodlanmadan belirtilmesi koşuluyla, bu tarih parti numarası olarak kullanılabilecek. Ancak bu durumda, etiket veya ambalaj üzerinde "Parti/lot numarası, üretim tarihi/son tüketim tarihi/tavsiye edilen tüketim tarihidir." ibaresine yer verilecek.

Tebliğe aykırı davrananlar hakkında idari yaptırım uygulanacak

Gıda işletmecilerinin, gıda etiketi ya da ambalajında kullandıkları parti numarası veya işaretinin, Tebliğde yer alan parti tanımına uygunluğunun kaydını tutması ve talep edilmesi halinde Bakanlığa sunması gerekecek.

Gıdaların ait olduğu partiyi tanımlayan işaretler veya semboller hakkında ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan Tebliğe aykırı davrananlar hakkında, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanacak.

Söz konusu Tebliğ ile Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/7) yürürlükten kaldırılırken, tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31 Aralık'a kadar Tebliğ hükümlerine uymak zorunda olacak. Bu Tebliğe uygun olmayan gıdalar, söz konusu tarihten sonra piyasada bulundurulamayacak, bu durum ithal edilen gıdaların etiketleri için de geçerli olacak.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
