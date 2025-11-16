Gıdalardaki Pestisit Kalıntı Limitleri Yeniden Belirlendi
Tarım ve Orman Bakanlığı, pestisit kalıntı limitleri ile ilgili yönetmelikte değişiklik yaparak, küçük turp yapraklarını da listedeki benzer ürünler arasına dahil etti. Yönetmelik resmi olarak yürürlüğe girdi.
Tarım ve Orman Bakanlığınca, gıdalarda pestisit kalıntılarının maksimum limitlerine ilişkin esaslar yeniden belirlendi.
Bakanlığın Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, aynı maksimum kalıntı limiti (MRL) uygulanacak benzer ürünler listesine "küçük turp yaprakları" eklendi.
Ayrıca, Türkiye'de ruhsatlandırılmış pestisitlerin kabul edilebilir MRL'leri, MRL belirlenmesine ihtiyaç duyulmayan pestisitler ve Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit listeleri güncellendi.
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi