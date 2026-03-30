Bakan Yumaklı, "Sıfır Atık Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda israfının sadece bir çevre politikası değil, insani bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, temiz bir dünya bırakma hedeflerini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çöpe atılan her gıdanın, gelecekten eksilen bir parça olduğuna işaret ederek, "Mirasımız olan doğayı ve bereketi koruyarak evlatlarımıza israfsız, tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal'deki hesabından, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Gıda israfı ile mücadelenin sadece bir çevre politikası değil, insanlığa karşı bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Hareketi ile israfa son veriyor, kaynaklarımızı doğru kullanma bilincini yaygınlaştırıyoruz. Çöpe giden her gıdanın, aslında geleceğimizden eksilen bir parça olduğunu biliyoruz. Mirasımız olan doğayı ve bereketi koruyarak evlatlarımıza israfsız, tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA / Mert Davut
