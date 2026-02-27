Haberler

Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor

Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor Haber Videosunu İzle
Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. Motorine yapılan zamın ardından bu kez de benzinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1,11 lira artış yansıtılması öngörülüyor.

  • Benzinin litre fiyatına cumartesi gününden itibaren 1,11 lira zam yapılması bekleniyor.
  • Motorin fiyatlarına geçtiğimiz günlerde yüzde 4,16 oranında zam gelmiş ve litre fiyatı birçok şehirde 60 liranın üzerine çıkmıştı.
  • Brent petroldeki yükseliş ve Orta Doğu'daki gelişmeler akaryakıt fiyatlarını artırıyor.

Brent petroldeki yükselişin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında bir artış daha gündemde. Motorine gelen zammın ardından bu kez benzinin litre fiyatına cumartesi gününden itibaren zam yapılması bekleniyor.

MOTORİNDEN SONRA SIRA BENZİNDE

Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına yüzde 4,16 oranında zam gelmiş, litre fiyatı birçok şehirde 60 liranın üzerine çıkmıştı. Böylece motorin tarihinde ilk kez 60 lirayı aşmıştı.

BENZİNE 1,11 LİRA ZAM

Şimdi ise gözler benzine çevrildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1,11 lira artış yansıtılması öngörülüyor.

PETROL FİYATLARI YUKARI YÖNLÜ

Brent petrolde devam eden hareketlilik, iç piyasada akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. ABD'nin İran'la diplomatik temaslarını sürdürmesine rağmen Orta Doğu'ya uçak gemisi konuşlandırması, küresel piyasalarda risk algısını artırarak petrol fiyatlarını yukarı çekiyor. Bu gelişmeler pompa fiyatlarına zam olarak yansıyor.

Zam öncesi güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 57.27 lira
  • Motorin: 60.37 lira
  • LPG: 30.29 lira

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 57,11 lira
  • Motorin: 60.21 lira
  • LPG: 29,69 lira

Ankara

  • Benzin: 58,21 lira
  • Motorin: 61.47 lira
  • LPG: 30,17 lira

İzmir

  • Benzin: 58,49 lira
  • Motorin: 61,74 lira
  • LPG: 30,09 lira
Kaynak: Haberler.com
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik

Dünya diken üstünde! Savaş sürerken Taliban'dan kritik açıklama
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi

Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe hamleler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 milyon doları masaya serdi, işçilerine 'Taşıyabildiğiniz kadar alın' dedi

Milyonları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
Ne olacağı büyük merak konusu! Fener taraftarını kahreden olay

Ne olacağı büyük merak konusu! Fener taraftarını kahreden olay
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak

Ortalık kan gölüne dönmüşken Cumhurbaşkanı'ndan tarihi rest geldi
Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik

Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine 'Taşıyabildiğiniz kadar alın' dedi

Milyonları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
Arda Güler, ailesiyle birlikte Santiago Bernabeu'da futbol oynadı

Beğeni yağmuruna tutulan video!
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"