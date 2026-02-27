Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor
Akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. Motorine yapılan zamın ardından bu kez de benzinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1,11 lira artış yansıtılması öngörülüyor.
- Benzinin litre fiyatına cumartesi gününden itibaren 1,11 lira zam yapılması bekleniyor.
- Motorin fiyatlarına geçtiğimiz günlerde yüzde 4,16 oranında zam gelmiş ve litre fiyatı birçok şehirde 60 liranın üzerine çıkmıştı.
- Brent petroldeki yükseliş ve Orta Doğu'daki gelişmeler akaryakıt fiyatlarını artırıyor.
Brent petroldeki yükselişin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında bir artış daha gündemde. Motorine gelen zammın ardından bu kez benzinin litre fiyatına cumartesi gününden itibaren zam yapılması bekleniyor.
MOTORİNDEN SONRA SIRA BENZİNDE
Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına yüzde 4,16 oranında zam gelmiş, litre fiyatı birçok şehirde 60 liranın üzerine çıkmıştı. Böylece motorin tarihinde ilk kez 60 lirayı aşmıştı.
BENZİNE 1,11 LİRA ZAM
Şimdi ise gözler benzine çevrildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1,11 lira artış yansıtılması öngörülüyor.
PETROL FİYATLARI YUKARI YÖNLÜ
Brent petrolde devam eden hareketlilik, iç piyasada akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. ABD'nin İran'la diplomatik temaslarını sürdürmesine rağmen Orta Doğu'ya uçak gemisi konuşlandırması, küresel piyasalarda risk algısını artırarak petrol fiyatlarını yukarı çekiyor. Bu gelişmeler pompa fiyatlarına zam olarak yansıyor.
Zam öncesi güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin: 57.27 lira
- Motorin: 60.37 lira
- LPG: 30.29 lira
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin: 57,11 lira
- Motorin: 60.21 lira
- LPG: 29,69 lira
Ankara
- Benzin: 58,21 lira
- Motorin: 61.47 lira
- LPG: 30,17 lira
İzmir
- Benzin: 58,49 lira
- Motorin: 61,74 lira
- LPG: 30,09 lira