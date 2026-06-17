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Batman'da pirinç ekimi başladı

Batman'da pirinç ekimi başladı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde, coğrafi işaretli Gercüş Pirinci'nin geleneksel yöntemlerle ekimine başlandı. Köylüler, imece usulüyle 6 ay sürecek zorlu süreci başlattı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde pirinç ekimi başladı.

Gercüş'ün coğrafi işaret alan ilk ürünü olma unvanına sahip olan pirincin ekim mesaisi, Gönüllü köyünde başladı. Kayalıkların dibinden akan buz gibi kaynak suyuyla beslenen tescilli lezzet için köylüler, atalarından kalma imece usulü geleneği yaşatarak tarlalara indi. Gercüş'ün tarımsal vizyonu ve kültürel mirası açısından büyük bir öneme sahip olan, ilçenin ilk coğrafi işaretli ürünü Gercüş Pirinci, geleneksel yöntemlerle geleceğe taşınmaya devam ediyor. 6 ay sürecek zorlu ve lezzetli bir serüven için ekim hazırlıklarını tamamlayan köylüler, tescilli lezzetin kalitesini tamamen doğal yöntemlere borçlu olduklarını belirtti.

Pirinç ekiminin sabır ve büyük emek gerektirdiğini belirten köy sakinlerinden Salih Kavak, sürecin zorluğunu şu sözlerle anlattı:

"Burası Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyü. Şu anda pirinç ekme zamanı olduğu için hazırlık yapıyoruz. Pirinç ekimi çok aşamadan geçiyor ve bakımı yaklaşık 6 ay sürüyor. Zahmeti çoktur ama tadı da bir o kadar güzeldir. Pirinç ekmek için önce tarlaya bir hafta boyunca su veriyoruz. Bir hafta sonra at ve katırlarla tarlayı sürüyoruz. Sürdükten sonra toprak bir gün dinlenmeye bırakılıyor. Bu sırada tohumluk pirincimizi 2-3 gün suda bekletiyoruz. Tohumlar 3 gün suda kaldıktan sonra çıkarılıyor ve iki gün daha bekletilip ekime hazır hale getiriliyor. Ardından toprağı hazır hale getirip tohumlarımızı ekiyoruz." - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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