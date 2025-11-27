Gençlerin Kripto Yatırım Alışkanlıkları Artıyor

Binance TR, gençlerin yatırım alışkanlıklarında kripto varlıklar ve blokzincir teknolojisinin ne oranda yer aldığına ilişkin araştırma gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de gençlerin kripto varlıklar ve blokzincir teknolojisine olan ilgisi hızla artarken, bu ilgi bilinçli ve sorumlu yatırım alışkanlıklarıyla da destekleniyor.

Araştırmaya dahil olan 3 bin kişinin yüzde 45'i, 18-24 yaş aralığında yer alırken yüzde 33'ü ise 25-34 yaş aralığında yer aldı. Veriler, Türkiye'de kripto ekosisteminin özellikle "Z kuşağı" ve genç profesyoneller arasında yoğunlaştığını gösteriyor.

Katılımcıların yüzde 28'i her hafta, yüzde 40'ı ise her gün kripto ve blokzincir hakkında bilgi edinmeye zaman ayırıyor.

Katılımcılardan sadece yüzde 10'luk bir kesim bu alana nadiren veya hiç zaman ayırmadığını ifade ediyor. Öğrenme kaynakları arasında yüzde 47 ile YouTube ve sosyal medya içerik üreticileri önde gelirken, yüzde 28 ile eğitim platformları ve yüzde 17 ile topluluk etkinlikleri gençlerin bilgi edinme süreçlerinde etkili rol oynuyor.

Bu tablo, topluluk temelli ve dijital odaklı öğrenme modellerinin gençler arasında ne kadar güçlü bir yer edindiğini ortaya koyuyor.

Kripto piyasasındaki eğilimler tarafında ise, katılımcıların yüzde 31'i yapay zeka ve blokzincir entegrasyonuna, yüzde 29'u yeni altcoin projelerine ve yatırım fırsatlarına, yüzde 23'ü ise DeFi ve "staking" mekanizmalarına ilgi duyuyor.

Bu eğilimler, Türk kullanıcıların yalnızca yatırım ve kazanç elde etme odaklı olmadıklarını, aynı zamanda teknolojik yenilikleri de yakından takip ettiklerini gösteriyor.

Katılımcıların yüzde 60'ından fazlası, yeni dönemde yatırım yapmak veya birikimlerini artırmak için hazırlık yaparken, yüzde 25'i küresel gelişmeleri gözlemlemeyi tercih ediyor.

Ekonomik koşullar yatırım davranışlarını şekillendiriyor

Katılımcıların yüzde 48'i geçen yıla kıyasla daha temkinli harcama yaptığını, yüzde 37'si ise alışkanlıklarının değişmediğini belirtiyor. Bu durum, ekonomik koşulların yatırım davranışlarını şekillendirmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Gençlerin bilgi seviyesinde de belirgin bir artış gözlemleniyor. Katılımcıların yüzde 71'i, geçen yıla göre kripto konusundaki bilgi düzeylerinin yükseldiğini belirtirken, yalnızca yüzde 4'ü gerilediğini düşünüyor. Bu artış, yerel toplulukların, eğitim programlarının ve şeffaf iletişim çalışmalarının etkisini gösteriyor.

Anketin motivasyon kısmında ise katılımcıların yüzde 37'si kar elde etme potansiyelini, yüzde 28'i merkeziyetsiz finansın geleceğine olan inancı, yüzde 19'u finansal özgürlük isteğini, yüzde 11'i teknolojik yeniliklere duyulan merakı ve yüzde 5'i topluluğa katkı sağlamayı kripto öğrenimine yönelten en önemli sebepler olarak sıralıyor.

Gençler kriptoyu uzun vadeli fırsat olarak görüyor

Bu sonuçlar, gençlerin kriptoyu yalnızca kısa vadeli kazanç aracı değil, uzun vadeli bir fırsat ve inovasyon alanı olarak gördüğünü gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, Türkiye'deki gençlerin yalnızca yatırımcı değil, aynı zamanda dijital dönüşümün öncüleri haline geldiğini belirtti.

Dönmez, eğitim, merak ve inovasyon bilinciyle hareket eden bu yeni neslin, blokzincir teknolojisinin gerçek potansiyelini keşfettiğini vurgulayarak, "Biz de Binance TR olarak, kullanıcılarımızın bu yolculuğunda her zaman yanlarında olmayı ve onlara güvenli, şeffaf ve erişilebilir bir deneyim sunmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.