Genç DAİMFED'den Sporla Gençlere Destek Projeleri

Genç DAİMFED, gençleri sporla buluşturacak projeler için adım atmaya başladı.

Genç DAİMFED Çukurova Üniversitesi ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yönetim kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, gençlerin spora teşvik edilmesi, üniversiteler arası sportif turnuvalar, doğa yürüyüşleri, kamp etkinlikleri ve spor temalı farkındalık organizasyonları gibi projeler üzerine fikir alışverişi yapıldı. İlerleyen süreçte gerçekleştirilebilecek ortak etkinlikler ve iş birlikleri de masaya yatırıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Genç DAİMFED'in çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, "Genç DAİMFED, gençlerimizi hem sporla hem de sosyal projelerle buluşturan önemli bir sivil toplum kuruluşu. Bu tür iş birlikleri, gençlerimizin gelişimine büyük katkı sağlıyor. Biz de kurum olarak her zaman yanınızdayız" dedi.

Genç DAİMFED ise sporun birleştirici gücüne inandıklarını ve gençlerin hem fiziksel hem de sosyal yönden gelişimini destekleyecek projeler üretmeyi sürdüreceklerini vurguladı. - ADANA