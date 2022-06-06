Geleceğin projeleri "Sudaki Yaşam" için yarıştı - Haberler

Türkiye'nin farklı illerinde öğrenim gören Uğur Okulları öğrencileri, yıl boyunca bilgi ve iletişim teknolojileri derslerinde edindikleri bilgileri U-MakerFest VI'da sergiledi.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, "Sudaki Yaşam" temasıyla düzenlenen U-MakerFest VI'da geleceğin projeleri yarıştı.

Uğur Okulları öğrencileri; deniz ekosistemini sürdürülebilir biçimde korumaya, sudaki canlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çözümler üretti.

Bahçeçehir Üniversitesi Future Campus ev sahipliğinde düzenlenen festivalde öğrenciler; robotik, oyun tasarımı ve video/animasyon olmak üzere 3 alanda yarıştı.

47 takım 172 öğrenci

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı ilke edinerek bu yıl Uğur'da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı'nı başlatan Uğur Okulları, U-MakerFest VI etkinliğini de dünyanın geleceği adına bilinçli adımlar atmak üzerine kurguladı. Uğurlu öğrenciler, "Sudaki Yaşam" konusundaki problemleri belirleyip deniz ekosistemini sürdürülebilir biçimde korumaya, sudaki canlı popülasyonunun yaşam kalitesini artırmaya, sudan endüstri ve tarım alanlarında maksimum fayda sağlamaya yönelik projelerini tasarladı.

Toplam 172 öğrencinin 47 proje ile yarıştığı festivalde, "robotik" alanında kazanan takım Uğur Okulları Karşıyaka Kampüsü Lapis takımı olarak belirlendi. "Oyun tasarımı" alanında Uğur Okulları Güzelbahçe Kampüsü'nden Master Coders ödül alırken, "video/animasyon" alanında ise Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü Dijital Zihinler takımı şampiyon oldu. Ayrıca takımlar görsel tasarım, alternatif çözüm ve sürdürülebilirlik gibi 18 farklı alanda ödüllendirildi.

Yenilikçi çözümler ve özgün projeler

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arda Ergez, "Öğrencilerimiz, bu festival ile araştırma yapma, proje geliştirme, ekip çalışması, sunma becerisi gibi 21. yüzyıl hayat becerilerini de burada kazanmış oluyorlar." ifadesini kullandı.

"Sudaki Yaşam" temasıyla düzenlenen festival kapsamında, sorunlara çözüm bulmayı amaçladıklarını aktaran Ergez, şunları kaydetti:

"2021-2022 eğitim-öğretim yılında tüm kademelerde başlattığımız Uğur'da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programımız çerçevesinde, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına 'tarım ve gıda, enerji, su ve geri dönüşüm' temalarında pek çok çalışmaya ve eylem planına imza attık. Altıncısını düzenlediğimiz U-MakerFest'de de bu yılki temamızı 'Sudaki Yaşam' olarak belirledik. Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan yola çıkarak öğrencilerimiz, 'Sudaki Yaşam' konusundaki problemleri belirleyerek yenilikçi çözümler üretti ve özgün projeleriyle yarıştı. Projelerini seçkin jüri üyelerimiz değerlendirdi. Maker kültürü, teknoloji ile kendin yap kültürünün birleşmesinden oluşan bir akımdır. U-Makerfest; Uğur Okulları ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi iş birliğinde düzenlenen, yarışma, sergi ve atölye alanlarından oluşan bir maker festivalidir. Amacımız, geleceği kodlayabilen çocuklar yetiştirmek. U-Makerfest ile öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz."