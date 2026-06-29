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Gediz'de işletme denetim ve ziyaretleri sürüyor

Gediz'de işletme denetim ve ziyaretleri sürüyor
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi kapsamında yapılması planlanan hayvansal gübre deposu için teknik ekip tarafından saha ziyareti ve denetim gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Fırdan köyünde, Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi kapsamında örnek hayvansal gübre deposu yapılması planlanan işletmede denetim ve saha ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında planlanan yatırım alanı incelenirken, proje kriterlerine uygunluk ve teknik gereklilikler yerinde değerlendirildi. Yetkililer, proje kapsamındaki denetim, kontrol ve saha çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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