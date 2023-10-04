Gedik Piliç, İSO 500 listesinde başarılı bir performans sergiledi

Gedik Piliç, kanatlı sektöründe öncü markalardan biri olarak İSO 500 listesinde yer aldı ve 5 milyar 853 milyon TL'lik satış rakamıyla dikkat çekti.

Kanatlı sektörünün öncü markalarından Gedik Piliç, 5 milyar 853 milyon TL'lik satış rakamıyla, 2009 yılından bu yana yer aldığı İSO 500 listesinin 2022 yılı döneminde de en başarılı firmalardan birisi oldu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yarım asırdan uzun süredir her yıl belirlenen Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinin 2022 dönemi açıklandı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde faaliyet gösteren Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş., bu yıl da listede yerini aldı. 2009 yılından bu yana her yıl İSO 500 listesine girmeyi başaran Gedik Piliç, 2022 dönem sonuçlarına göre listede 169'uncu oldu. Net üretimden satışlarda 1 sıra gerilemesine rağmen, net satışlarda 10 sıra birden yükselen Gedik Piliç'in net üretim satışı 5 milyar 853 milyon 956 bin 576 TL olarak gerçekleşti.

Yaklaşık 70 ülkeye yaptığı ihracat, inovatif ürünler ve sürdürülebilirlik projelerine yaptığı yatırımlarla bu zorlu süreçte de büyümeye devam eden Gedik Piliç'in Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik "Kanatlı sektöründe Ege Bölgesinin parlayan yıldızı olarak hedefimiz, önümüzdeki yıllarda önce ilk 100, sonrasında ilk 50'de yer almak ve Sürdürülebilirlik politikalarımız çerçevesinde insanımıza layık bir gıda firması olmak için büyümeye devam etmek istiyoruz" dedi. - UŞAK