Geçtiğimiz hafta 150 liraya kadar ulaşan sardalyanın kilosu 100 liraya düştü - Haberler

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Geçtiğimiz hafta 150 liraya kadar ulaşan sardalyanın kilosu 100 liraya düştü

İhlas Haber Ajansı - Enishan Keskin - Ekonomi
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Geçtiğimiz hafta 150 liraya kadar ulaşan sardalyanın kilosu 100 liraya düştü Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle geçtiğimiz hafta 150 liraya kadar ulaşan sardalyanın kilosu 100 liradan tezgahlarda alıcı buluyor.

Geçtiğimiz hafta 150 liraya kadar ulaşan sardalyanın kilosu 100 liraya düştü

ÇANAKKALE - Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle geçtiğimiz hafta 150 liraya kadar ulaşan sardalyanın kilosu 100 liradan tezgahlarda alıcı buluyor.

Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de en önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık. En çok tercih edilen balıklar arasında yer alan sardalya olumsuz hava şartları yüzünden geçtiğimiz hafta kilosu 150 lira olan sardalya, 100'ya düştü. Çanakkale balık halinde sardalya 100, sarıkanat 140, levrek 150, Çipura 150 liradan satılıyor.

Çanakkale'de 9 yıldır balıkçılık yapan Onur Öğet, "Sardalya'nın fiyatı düştü, inşallah düşmeye de devam edecek. Olumlu olarak görüyoruz. Kilosu 150 lirayken insanlara pahalı geliyordu. Halkta bunu her gün böyle gidiyor zannediyor ama aslında balıklarda böyle bir şey yok. Balık bir gün 100 lira olur ertesi gün 150 lira olur. Fiyatlar inşallah daha da düşecek. Sardalya şu anda 100 lira. İstavrit 100 lira, Çipura ve levrek 150 lira onlar aynı fiyattan gidiyor. Çinekop, sarıkanat 130 ve 150 lira arasında değişiyor. Çok fazla çeşitlilik olmuyor, Sardalya ağırlıklı çalışıyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Enishan Keskin - Ekonomi

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