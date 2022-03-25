Geçen yıl 2.7 milyar lira ceza kesilmişti! Zincir marketlere bir soruşturma daha açıldı

2021'de yürütülen soruşturma kapsamında 5 zincir markete ve 1 tedarikçi firmaya "kartelleşme" suçlamasıyla 2.7 milyar liralık rekor bir ceza kesilmişti. Ceza kesilen firmalar arasında BİM, A101, Carrefour, Migros, Şok ve Savola Gıda yer almıştı. Zincir marketlere yönelik denetimler devam ederken, yeni delillerin ortaya çıkmasıyla 5 zincir market ve 15 tedarikçi için ikinci soruşturma açıldı.

"26 NİSAN'DA RAPORU BİTECEK"

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, rekabetin ihlal edilip edilmediğine dair soruşturma raporunun 26 Nisan'da çıkacağını açıkladı. Konuyla ilgili A Para'ya konuşan Küle, "Soruşturmanın sonlarına doğru başka veriler elde etmeye başlayınca ikinci soruşturmayı açtık. 26 Nisan'da raporu bitecek. Hacim olarak birinci soruşturmadan daha küçük çaplı değil" dedi.

NİHAİ KARAR EYLÜL YA DA EKİMDE

Küle, kurumda devam eden 24 soruşturma olduğunu belirterek, tüm kararlarının yargı denetimine açık olduğunu belirtti. İkinci soruşturmada nihai kararın eylül ya da ekim ayında çıkacağının altını çizen Küle, üç büyük tedarikçinin uzlaşma başvurusu yaptığını ve amacına uymadıkları için reddettiklerini söyledi.

Soruşturmada iki tür ihlal tespit edildiğini belirten Küle, şunları söyledi: "Zaman ilerledikçe kartelin çeşitleri de artıyor. Karteli iki veya daha fazla teşebbüslerin iletişiminde arıyorduk. Birinci soruşturmada bulduğumuz çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler var. Kendi içlerinde de iletişim oluyor ama daha çok tedarikçi vasıtasıyla iletişim kuruyorlar."

"KESTİĞİMİZ CEZALAR YÜZDE 100 ÖDENİYOR"

Birol Küle, zincir marketlerle ilgili birinci soruşturmanın ardından verilen 2,7 milyar liralık cezanın tamamının ödendiğini söyleyerek, "Kestiğimiz para cezaları yüzde 100 ödeniyor. Ceza ödemeden teşebbüs yargı yoluna gidemiyor. İki teşebbüs yargıya başvurdu. Diğerleri de gidecektir. Yargı bizden savunma istiyor. Biz de aldığımız kararı savunuyoruz. Yargı en doğru kararı verecektir" dedi.