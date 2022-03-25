Geçen yıl 2.7 milyar lira ceza kesilmişti! Zincir marketlere bir soruşturma daha açıldı
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Geçen yıl 5 zincir market ve 1 tedarikçi firmaya "kartelleşme" suçundan toplamda 2.7 milyar lira ceza kesen Rekabet Kurumu, 5 zincir market ve 15 tedarikçi firma için ikinci soruşturmayı açtı. Konu hakkında raporun 26 Nisan'da çıkacağını belirten Rekabet Kurumu Başkanı Birol Köse, nihai kararın eylül ya da ekim ayında verileceğini söyledi.
2021'de yürütülen soruşturma kapsamında 5 zincir markete ve 1 tedarikçi firmaya "kartelleşme" suçlamasıyla 2.7 milyar liralık rekor bir ceza kesilmişti. Ceza kesilen firmalar arasında BİM, A101, Carrefour, Migros, Şok ve Savola Gıda yer almıştı. Zincir marketlere yönelik denetimler devam ederken, yeni delillerin ortaya çıkmasıyla 5 zincir market ve 15 tedarikçi için ikinci soruşturma açıldı.
Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, rekabetin ihlal edilip edilmediğine dair soruşturma raporunun 26 Nisan'da çıkacağını açıkladı. Konuyla ilgili A Para'ya konuşan Küle, "Soruşturmanın sonlarına doğru başka veriler elde etmeye başlayınca ikinci soruşturmayı açtık. 26 Nisan'da raporu bitecek. Hacim olarak birinci soruşturmadan daha küçük çaplı değil" dedi.
Küle, kurumda devam eden 24 soruşturma olduğunu belirterek, tüm kararlarının yargı denetimine açık olduğunu belirtti. İkinci soruşturmada nihai kararın eylül ya da ekim ayında çıkacağının altını çizen Küle, üç büyük tedarikçinin uzlaşma başvurusu yaptığını ve amacına uymadıkları için reddettiklerini söyledi.
Soruşturmada iki tür ihlal tespit edildiğini belirten Küle, şunları söyledi: "Zaman ilerledikçe kartelin çeşitleri de artıyor. Karteli iki veya daha fazla teşebbüslerin iletişiminde arıyorduk. Birinci soruşturmada bulduğumuz çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler var. Kendi içlerinde de iletişim oluyor ama daha çok tedarikçi vasıtasıyla iletişim kuruyorlar."
Birol Küle, zincir marketlerle ilgili birinci soruşturmanın ardından verilen 2,7 milyar liralık cezanın tamamının ödendiğini söyleyerek, "Kestiğimiz para cezaları yüzde 100 ödeniyor. Ceza ödemeden teşebbüs yargı yoluna gidemiyor. İki teşebbüs yargıya başvurdu. Diğerleri de gidecektir. Yargı bizden savunma istiyor. Biz de aldığımız kararı savunuyoruz. Yargı en doğru kararı verecektir" dedi.
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