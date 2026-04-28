Gdz Elektrik bu yıl 15 milyar liraya yakın yatırım yapacak

Aydem Enerji bünyesinde İzmir ve Manisa'da faaliyet gösteren Gdz Elektrik'in Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, 2026 yılında bölgeye 13 milyar lirası yatırım, 2 milyar lirası bakım olmak üzere 15 milyar liraya yakın kaynak ayrıldığını bildirdi.

Bayramoğlu, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğinin (ELDER), İzmir'deki bir otelde düzenlediği etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada, 2 kentte, 47 ilçede ve 4 milyon civarında müşteriye hizmet sunduklarını söyledi.

Yıllık elektrik dağıtımının 18 bin 355 gigavatsaat, dağıtım hattı uzunluğunun 123 bin 944 kilometre seviyesinde bulunduğunu ifade eden Bayramoğlu, elektrik dağıtım sisteminin geliştirilmesi, yenilenmesi ve modernizasyonu başlıklarında yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bayramoğlu, bölgenin gelişip büyüdüğünü, enerjiye olan ihtiyacın ve enerjiyle etkileşimin sürekli arttığını, bu nedenle mevcut sistemin büyütülmesi, genişletilmesi, modernize edilmesi ve yenilenmesinin gerekli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"2026 yılında 12,8 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirme planımız var. Bakım bütçesindeki artış oranı çok daha yüksek. Bir önceki döneme göre 2,5 katına yakın bir bakım bütçesi artışımız var. 2021'den 2025'e kadar bugünün rakamlarıyla 5,8 milyar liralık bir bakım bütçemiz var idi. 5 yılda bu rakam yaklaşık 14 milyar lira büyüklüğüne evrilmiş oldu. Gdz Elektrik, 2026 yılında 13 milyar lira yatırım ve 2 milyar lira bakım olmak üzere toplam 15 milyar liralık yatırımı bölgeye bu yıl kazandırmak üzere kolları sıvadı. Şu anda bütün gücümüzle burada koşturuyoruz."

Bayramoğlu, ülkede elektrikli araç dönüşümünün çok hızlı ilerlediğini, bunun bölgeye de sayısal olarak yansıdığını belirterek, bölgede 1128 şarj istasyonu bulunduğunu, yaklaşık 130 megavatlık şarj ihtiyacının karşılandığını dile getirdi.

Bakım ve onarımda kullanılan yüzde 100 elektrikli platformlu araçların karbon emisyonunu azalttığını, sessiz çalışma özelliğiyle gece operasyonlarında da verim sağladığını söyleyen Bayramoğlu, enerji altyapı yönetimini dijital uygulamalarla güçlendirerek 2025'te kesinti süresi ve sıklığının Türkiye ortalamasının altında gerçekleştiğini anlattı.

Bayramoğlu, iklim değişikliğinin etkilerine karşı önlemleri operasyonlarının merkezine aldıklarını, bu kapsamda 2026'da özellikle kırsal ve iklim etkilerine açık bölgelerdeki bakım çalışmaları için yaklaşık 294 milyon lira bütçe ayırdıklarını sözlerine ekledi.