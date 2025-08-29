Gazprom'dan Rekor Doğal Gaz Sevkiyatı: Çin'e Yüzde 28,3 Artış

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, yaz dönemi iç piyasa doğal gaz tedarikinde rekor seviyeye ulaştıklarını belirterek, Çin'e sevkiyatta yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,3 artış kaydettiklerini söyledi.

Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Rus doğal gaz sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.

İç piyasada 27 Ağustos'ta 719,1 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirdiklerine işaret eden Miller, "Rus doğal gaz endüstrisinin tarihinde böyle bir şey hiç yaşanmadı. Gazprom'un tarihinde böyle bir şey hiç olmamıştı. Yeni bir yaz rekoru kırıldı." ifadelerini kullandı.

Miller, iç piyasanın yanı sıra dış piyasalara yönelik çalışmaları da sürdürdüklerini belirterek, "Bu yılın 8 ayında Çin'e gaz tedariki geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,3 arttı. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerimize uygun ve hatta daha da fazlasını tedarik ediyoruz." dedi.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Avrupa'daki pazar payı önemli ölçüde küçülen Gazprom, enerji alanındaki kaybını telafi etmek için Asya ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeye yönelik adımlar atıyor.

Şirketten 30 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Çin'e Sibirya'nın Gücü Boru Hattı'ndan ilk 100 milyar metreküp doğal gaz sevkinin yapıldığı bildirilmişti.

Gazprom, yılda 50 milyar metreküp kapasiteyle Moğolistan üzerinden geçerek Çin'e Rus gazı ulaştırması planlanan Sibirya'nın Gücü 2 projesi üzerinde de çalışmalar yürütüyor.