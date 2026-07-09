Haberler

Gazprom: Avrupa'nın doğal gaz depolarında kış riski artıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolarının yavaş dolması nedeniyle kış aylarında tüketiciler için ciddi riskler oluşabileceği uyarısında bulundu. Depolardaki gaz miktarı geçen yıla göre 10,3 milyar metreküp daha az seviyede.

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolarında rezervlerin yetersiz kalmasının, gelecek kış tüketiciler açısından önemli riskler oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolarının yavaş dolduğu ve geçen yıla kıyasla farkın açıldığı belirtildi.

Avrupa'daki depolarda bulunan doğal gaz miktarının 7 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı tarihine kıyasla 10,3 milyar metreküp daha az seviyede bulunduğu kaydedilen açıklamada, depoların mevcut hızla doldurulması halinde, Avrupa'daki doğal gaz stok seviyesinin 1 Ekim itibarıyla yüzde 75'in altında kalabileceği vurgulandı.

Açıklamada, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolarında rezervlerin yetersiz kalmasının, yaklaşan kış döneminde tüketicilere güvenilir gaz arzı açısından önemli riskler oluşturabileceği ifade edildi.

Orta Doğu'daki gelişmelerden ötürü gaz fiyatlarının arttığı Avrupa'da, Körfez ülkelerinden sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı da çatışmalar nedeniyle aksıyor.

Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatı da yaptırımlar nedeniyle önemli oranda azalmıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler

Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Gizli karargah ilk kez görüntülendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler

İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi
Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı

kardeşler arası çıkan kavgada ağabeyine kurşun yağdırdı
Dünya liderleri Türkiye'nin ezgilerine de hayran kaldı

Zirvede kulakların pası silindi: Trump'tan takdir Macron'dan tebrik

80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı

20 yaşında ama cezası yaşının 4 katı! Kıskıvrak yakalandı
Bu adam kim? Fenerbahçe'nin fikstür paylaşımı ortalığı karıştırdı

Bu adam kim? Fenerbahçe'nin fikstür paylaşımı ortalığı karıştırdı
Mısır'da Messi ve FIFA'ya savaş açan Hüsam Hasan için karar

Messi ve FIFA'ya savaş açan Hüsam Hasan için karar
Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı

Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı