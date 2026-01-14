Haberler

Gazprom: Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki doluluk tarihin en düşüğüne yaklaşıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranının tarihi düşük seviyelere yaklaştığını açıkladı. 12 Ocak itibarıyla doluluk oranı yüzde 53'e düştü ve depolarda toplam 53,9 milyar metreküp doğal gaz kaldığı bildirildi.

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranının, tarihin en düşük seviyelerine yaklaştığı uyarısında bulundu.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'daki yer altı gaz depolama tesislerinin doluluk oranının 12 Ocak itibarıyla yüzde 53'e düştüğü belirtildi.

Depolarda toplam 53,9 milyar metreküp doğal gaz kaldığına işaret edilen açıklamada, "Avrupa'nın yer altı depolama tesislerindeki gaz rezervleri tarihi düşük seviyelere yaklaşıyor. Mevcut gaz miktarı, Avrupa depolama tesisleri için en zorlu 2017-2018 kış sezonunun aynı tarihine göre 4,1 milyar metreküp daha azdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Avrupa'daki ülkelerin depolardaki doğal gazı tüketmeye devam ettiği ve Hollanda'daki depolarda oranın yüzde 39,5'e kadar gerilediği kaydedildi.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, 2024'te Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, bu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı

Çocukların dehşet anları kamerada: 6 kişi yargılanacak
MotoGP'de mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu en büyük hayalini duyurdu

Koskocaman bir hayali var: İnternete bir gün adımı yazınca...