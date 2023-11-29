Gaziosmanpaşalı Kadınların El Emeği Ürünleri Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Gaziosmanpaşalı kadınların ürettiği el emeği ürünler, Gaziosmanpaşa Belediyesi El Sanatları Satış Ofislerinde değer buluyor. Satış ofislerinde 4 bin 781 kadın, aile bütçesine katkı sağlıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, kadın emeğinin değerlendirilmesi ve kadınların güçlü bir şekilde toplum içinde yer almalarını sağlamak amacıyla meslek edindirme ve hobi kurslarını sürdürüyor. Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi başta olmak üzere ilçedeki kadın koordinasyon merkezlerinin düzenlediği kurslara katılan kadınlar, eğitimlerde öğrendikleriyle ürettikleri el emeği, göz nuru ürünleri, kendilerine tahsis edilen Gaziosmanpaşa Belediyesi El Sanatları Satış Ofislerinde satışa sunarak, ekonomik gelir elde ediyor. El sanatları satış ofislerinde çeyiz ürünlerinden yöresel el nakışlarına, dekoratif ev aksesuarlarından takı, süs eşyası ve çantalara kadar toplam 23 bin parça ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

"Ailelere ekonomik anlamda katkı sağlaması bizi de oldukça mutlu ediyor"

El sanatları satış ofisleriyle çalışan ve üreten kadınlara her zaman destek verdiklerini belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Gaziosmanpaşalı hanımefendilerin, evlerinde hazırladıkları, tamamı el emeği göz nuru olan ürünlerin, kendi belirledikleri fiyattan satışını gerçekleştiriyoruz. Böylece kadınlarımıza emeklerinin değerli olduğunu hissettiriyoruz ve ev ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlıyoruz. Amacımız kadınların yeteneklerini ortaya çıkarmak, ürettikleri ürünleri istihdama dökmektir. Bu ürünlerin hizmete sunulması, ailelere ekonomik anlamda katkı sağlaması bizi de oldukça mutlu ediyor" dedi. - İSTANBUL