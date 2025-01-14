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Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı: Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Tehdit Ediyor

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı: Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Tehdit Ediyor
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GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, iklim değişikliğinin tarım ve su kaynakları üzerinde ciddi baskılar oluşturduğunu belirterek, uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. 2024'te sıcaklıkların ortalama 1,5 derece üzerine çıktığını ve bu durumun Paris Anlaşması hedeflerini tehdit ettiğini ifade etti.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, son yıllarda giderek artan sıcaklıkların ve kuraklığın küresel ısınmanın etkilerinin bir sonucu olduğunu belirterek, "Dünyada son 10 yıl tarihin en sıcak yılları olarak kayıtlara geçti. Bu durum, iklim değişikliğinin küresel bir tehdit haline geldiğini açıkça gösteriyor" dedi.

GTB Başkanı Akıncı, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi (ECMWF) Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, 2024 yılının şu ana kadar kaydedilen en sıcak yıl olduğunu ve sıcaklıkların ortalamanın 1,5 derece üzerinde olduğunu söyledi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) verilerine göre ise 2024 yılının sanayi öncesi dönemin 1,5 derece üzerine çıkılan ilk yıl olduğunu kaydeden Akıncı, "Bu durum, Paris Anlaşması'nın uzun dönemli hedeflerinin tehdit altına girdiğini gösteriyor. Eğer hemen harekete geçilmezse, küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefine ulaşmak neredeyse imkansız hale gelecek" şeklinde konuştu.

İklim değişikliğinin tarım, su kaynakları ve genel yaşam şartları üzerinde ciddi baskılar oluşturduğuna işaret eden Akıncı, Gaziantep ve çevresindeki illerde gözlemlenen sıcaklık artışının da bunun bir yansıması olduğunu dile getirdi.

Ocak ayı ortalarına kadar Gaziantep'te mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir sıcaklık yaşandığına vurgu yapan Akıncı, kurak havanın ilerleyen yıllarda bölgede tarımsal üretim ve su kaynakları üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekti.

Dünyadaki iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine de değinen Akıncı, "Hükümetler, iş dünyası ve bireyler olarak birlikte hareket etmemiz gerektiği bir dönemdeyiz. Küresel iklim değişikliği, sadece bir bölgenin değil, tüm dünyanın ortak sorunu haline gelmiş durumda. Bu nedenle, herkesin sorumluluk alarak, daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru adımlar atması gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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