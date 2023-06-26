Gaziantep'te Ambarlar Doldu, Buğdaylar Eski Usulle Saklanıyor

Gaziantep'te çiftçilerin yüzü buğdayla gülerken, ambarlar dolunca eski usulle buğdaylar sitemlerde saklanıyor. Araban ilçesinde 100 bin dönüm üzerinde ekilen buğdaylardan 70 bin ton rekolte alındı. Çiftçiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nde yaşanan yoğunluktan dolayı buğdaylarını taşıyacak araç bulamıyor. TMO'da süloların dolması sebebiyle eski usul sitem olan toprakta kanal açılarak buğdaylar alınıyor.

- Ambarlar doldu, silolarda yer kalmayınca eski usulle buğdaylar saklanıyor

GAZİANTEP - Depremin etkilediği illerden olan Gaziantep'te çiftçilerin yüzü buğdayla güldü. Buğday yüksek rekolte verirken çiftçiler buğdayları koyacak ambar bulamıyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep'te buğday üreticisinin yüzünü güldürüyor. Gaziantep'in Araban ilçesinde 100 bin dönüm üzerinde ekilen buğdaylardan 70 bin ton rekolte alındı. Özellikle makarnalık sert buğdayların yetiştiği ilçede Çiftçiler Toprak Mahsulleri Ofisi'nde yaşanan yoğunluktan dolayı buğdaylarını taşıyacak araç bulamıyor. TMO'da süloların dolması sebebiyle eski usul sitem olan toprakta kanal açılarak buğdaylar alınıyor.

"Beklentimizin üzerinde bir rekolte alıyoruz"

Beklentinin üzerinde bir rekolte aldıklarını ifade eden Gaziantep'in Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Bu sene buğdayımız çok iyidir rekoltemiz iyidir. Buğdayımız sert makarnalık buğdaydır. Şuanda buğday hasadımız sürüyor. Çiftçilerimiz için bereketli bir sene olmasını diliyorum. Bu sene bizim için çok zor bir seneydi. Deprem, sel gibi afetlerle karşı karşıya kaldık. Beklentimizin üzerinde bir rekoltemiz var. 100 bin dönüm üzerinde ekili buğdayımız var. Şuanda 70 bin ton ofise vereceğimiz buğdaylarımız var" dedi.

"Ambarlar doldu, nakliye sorunu yaşıyoruz"

Çiftçilerin nakliye sorunu yaşadığını söyleyen Altun, "Şuanda çiftçilerimiz Buğdaylarını TMO'ya veriyor. Buda yoğunluğa neden oluyor. Çiftçilerimiz nakliye sorunu var. Kamyon bulamayınca traktörlerle eve götürüyorlar. TMO'nun deposu doldu. Eski usul sitemiyle kanal açarak düzenleme yaptılar. Çiftçilerimiz buğdayını buraya getirerek döküyor" diye konuştu.