Haberler

Gaziantep'te 9 bin 234 dönümlük alanda şeker pancarı hasadı sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 9 bin 234 dönümde şeker pancarı hasadı sürüyor. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, dönüm başına ortalama 8 ton verim alındığını, hava koşulları ve yağışların etkisiyle verimin üreticileri memnun ettiğini belirtti.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 9 bin 234 dönümlük alanda ekilen şeker pancarının hasadına devam ediliyor.

Sonbaharın gelmesiyle olgunlaşan şeker pancarları, eylül sonundan itibaren tarlalardan sökülmeye başlandı.

Traktör ve kamyonlarla tarlalardan taşınan pancarlar, işlenmek üzere bölgedeki şeker fabrikalarına gönderiliyor.

İslahiye ve Nurdağı'nda üreticilerin tarlalardaki hasat mesaisi, sezon boyunca sürecek.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere, bu yıl Nurdağı'nda 6 bin 234 dönümlük, İslahiye'de de 3 bin dönümlük alanda şeker pancarı ekimi gerçekleştirildiğini belirtti.

İki ilçede toplam 9 bin 234 dönümlük alanda sürdürülen hasatta dönüm başına ortalama 8 ton verim alındığını anlatan Erdoğan, hava koşulları ve yağışların da etkisiyle sağlanan verimin üreticileri memnun ettiğini söyledi.

Kaynak: AA
Adana'daki depreme mangal başında yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada

Adana'daki depreme mangal başında yakalandılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Valilik açıkladı: İşte İstanbul'un 9 aylık suç bilançosu

Valilik açıkladı: İşte İstanbul'un 9 aylık suç bilançosu
MASAK raporundan şok detaylar! Yasin Kol'a maç sırasında 40 transfer yapılmış

Bu şike değil de ne? Hesaplarına maç sırasında para yağmış

Dua Lipa ile Shakira aynı sahnede! Boy farkları dikkatlerden kaçmadı

Dua Lipa ile Shakira aynı sahnede! Boy farkını görmeniz gerek
'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif

Türk dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif
Pakistan'da binlerce kişi başkente ilerliyor! Tek bir talepleri var

Binlerce kişi ülkenin başkentine ilerliyor! Tek bir talepleri var
Bursa'da 2 kişiyi öldüren alkollü sürücü kazadan sonra arabasını sordu! 22,5 yıla kadar hapsi istendi

2 kişinin ölümüne neden oldu, yaralıları değil arabasını sordu
Lamine Yamal'ın berberi tıraşa öyle bir geldi ki görenler hayret etti

Kim olduğu ayrı, yanına gittiği isim ayrı olay!