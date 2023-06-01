Gaziantep Oda ve Borsa Başkanları TOBB Genel Kurulu'nda Önemli Görevlere Seçildi

TOBB 79. Genel Kurulu'nda Gaziantep oda ve borsa başkanları önemli görevlere seçildi. Gaziantep'in iş dünyasında temsili artarken, ülke ve bölge ekonomisinin gelişip büyümesinde oda ve borsa başkanları yeni görevleri ile çok daha etkin rol üstlenecekler.

Gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Genel Kurulu'nda, Gaziantep oda ve borsa başkanları büyük bir başarıya imza atarak önemli görevlere seçildi. Gaziantep'in iş dünyasında temsili artarken, ülke ve bölge ekonomisinin gelişip büyümesinde oda ve borsa başkanları yeni görevleri ile çok daha etkin rol üstlenecekler.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Gaziantep TOBB delegeleri ile Türkiye'nin 81 ilinden 365 oda/borsa delegelerinin katılımıyla yapılan Genel Kurul, Ankara TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Gaziantep'in ağırlığını hissettirdiği seçimli Genel Kurulda Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu Sanayi Odaları Konseyi Üyeliğine yeninden seçilirken, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yeniden TOBB Sanayi Odaları Konseyi Başkan Vekilliğine, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı Ticaret Borsaları Konseyi Üyeliğine, Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve İslahiye Ticaret Odası (İSTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen de Ticaret Odaları Konseyi Üyeliğine seçildiler.

Gaziantep adına üst düzey temsilin artmasının önemine vurgu yapan başkanlar, ülkeye, bölgeye ve Gaziantep'e daha fazla hizmet etme imkanı bulacak olmanın memnuniyet verici olduğunu ifade ederek TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, 27. Dönem Gaziantep Milletvekili ve önceki dönem TOBB Başkan Vekili A. Nejat Koçer'e, bu sürecin yürütülmesinde birleştirici çalışmalarından dolayı Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'na teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundular. - GAZİANTEP