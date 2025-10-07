Garanti BBVA ve ÖRAV'dan Eğitim Şenliği

Garanti BBVA'nın kurucusu ve destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından düzenlenen Eğitim Şenliği, bu yıl 11. kez öğretmenlerle buluşacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, şenlik, 11 Ekim'de Erkan Ulu Okulları İlkokul Kampüsü'nde düzenlenecek atölyelerle gerçekleşecek.

Alanında uzman konuşmacıların paylaşımları, atölyeler ve etkinliklerle zenginleştirilen şenlikte, sanattan spora, felsefeden teknolojiye, yaşam becerilerinden eğitsel oyunlara uzanan geniş içerik, öğretmenlere kişisel ve mesleki gelişim için zemin hazırlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, her yeni eğitim yılının hem öğretmenler hem de öğrenciler için umut dolu bir başlangıç olduğunu belirtti.

Öğretmenler için ilham verici bir program hazırladıklarını aktaran Atasoy, "Yeni eğitim-öğretim yılına hep birlikte dinamizm katmayı hedefledik. Eğitim Şenliği, öğretmenlerimizin birlikte düşünme, öğrenme, üretme ve yenilenme alanı." ifadelerini kullandı.

Atasoy, sanat, spor, felsefe, teknoloji ve yaşam becerilerini bir araya getiren atölyelerle öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmayı hedeflediklerini kaydederek, "Türkiye'nin 7 bölgesindeki 30 ilde, binlerce öğretmenimizle buluşmayı heyecanla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.