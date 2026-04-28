Garanti BBVA Leasing'den Bank ABC ile yaklaşık 65 milyon avroluk kredi anlaşması

Garanti BBVA Leasing, Bank ABC ile yaklaşık 65 milyon avro tutarında finansman anlaşmasına imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Bank ABC ile yürütülen işbirliği çerçevesinde, geçen yıl nisan ayında sağlanan 50 milyon avro tutarındaki ilk kredi anlaşmasının ardından, bu yıl da yaklaşık 65 milyon avro tutarındaki yeni anlaşmayla uluslararası kaynaklarını genişleten Garanti BBVA Leasing, KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektör yatırımlarını desteklemeyi sürdürüyor.

Söz konusu işlem, Garanti BBVA Leasing'in küresel finansman ağını derinleştirme ve fonlama yapısını çeşitlendirme stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Artan küresel belirsizlikler ve finansmana erişimde seçiciliğin öne çıktığı mevcut ortamda, uluslararası işbirlikleriyle sağlanan uzun vadeli kaynaklar reel sektör açısından kritik önem taşıyor.

Bu çerçevede sağlanan finansman başta KOBİ'ler olmak üzere işletmelerin yatırımlarını desteklemeyi, leasing çözümleri aracılığıyla üretim kapasitesini artırmayı ve ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilir şekilde büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Güçlü uluslararası işbirlikleri ve çeşitlendirilmiş kaynak yapısı sayesinde Garanti BBVA Leasing, müşterilerine uzun vadeli ve katma değerli çözümler sunmayı sürdürürken, reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıran öncü rolünü de pekiştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Orhan Veli Çaycı, küresel finansman dinamiklerinin hızla değiştiği bir dönemde, uluslararası işbirliklerini güçlendirmeyi ve kaynak çeşitliliklerini artırmayı stratejik öncelik olarak gördüklerini belirtti.

Çaycı, "Bank ABC ile imza attığımız bu yeni işlem, müşterilerimizin yatırım kararlarını destekleyen güçlü bir finansman altyapısı sunarken, reel sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlama kararlılığımızı da yansıtıyor." ifadelerini kullandı.