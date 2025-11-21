Garanti BBVA İthalat Akreditifi Başvurusunu Dijital Ortama Taşıdı

Garanti BBVA, dış ticaret yapan müşterilerine daha hızlı ve pratik bir deneyim sunmak amacıyla ithalat akreditif başvurusunu dijital kanallarına taşıdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, uluslararası ticarette ödeme güvenliğini sağlayan ve bankalar tarafından verilen ödeme garantisi niteliği taşıyan ithalat akreditifine erişimi kolaylaştırdı.

Garanti BBVA, söz konusu işlemi başlatma adımlarını dijital ortama taşıdı. Bu sayede ithalat yapan şahıs şirketleri ve tüzel müşteriler, başvuru formunu doldurup gerekli bilgileri ileterek süreci uzaktan başlatabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, dış ticarette hız ve güven kadar erişilebilirliğin de kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Erişilebilirliğe yalnızca bireysel değil, tüzel bankacılık alanında da önem verdiklerini aktaran Onaran, bu sayede hız, kolaylık, maliyet avantajı ve sürdürülebilirlik gibi çok yönlü kazanımlar sunabildiklerine değindi.

Onaran, "Dış ticaretle uğraşan müşterilerimiz, artık ithalat akreditif başvurularını şubeye gitmeden, istedikleri an istedikleri yerden dijital kanallarımız üzerinden başlatabiliyor. Böylece zamandan ve operasyonel efordan tasarruf ederken, sürecin kontrolünü de kendi ellerinde tutuyorlar." ifadelerini kullandı.