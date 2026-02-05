Garanti BBVA 3D Secure ekranlarını yeniledi

Garanti BBVA, e-ticaret işlemlerinde kullanılan 3D Secure ekranlarında yenilemeye gitti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, söz konusu yenilemeyle ödeme süreçlerini daha sade, anlaşılır ve kullanıcı dostu yapıya taşıdı.

Yenilenen 3D Secure ekranlarıyla kullanıcılar, ödeme adımını tek ekranda ve akıştan kopmadan tamamlayabiliyor.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) tarafından hayata geçirilen yeni arayüz, doğrulama adımlarını sadeleştiren, yönlendirmeleri netleştiren ve görsel bütünlüğü güçlendiren deneyim anlayışıyla kurgulandı. Böylece ödeme süreci, kullanıcılar için daha anlaşılır deneyime dönüşüyor.

Yenilenen deneyimde doğrulama kodları, kullanıcıların tercihine göre "BonusFlaş", "Garanti BBVA Mobil" veya "SMS OTP" (tek kullanımlık şifre) kanalları üzerinden iletiliyor.

Yapı sayesinde müşteriler, tek bir doğrulama adımıyla hem alışveriş onayını hem de varsa internet harcama izni veya limit teklifine ilişkin onaylarını birlikte verebiliyor.

Yaklaşım, alışveriş sırasında yaşanabilecek olası kesintileri azaltarak hem kullanıcı deneyimini iyileştiriyor hem de işletmeler için sepet terk oranlarının düşmesine katkı sağlıyor.

Banka, "Radikal Müşteri Perspektifi" yaklaşımıyla yenilenen ekranlarında ödeme güvenliğini kullanıcıyı yormadan sunarken, ödeme anını doğal ve akıcı deneyime dönüştürüyor. Bu adım, bankanın uçtan uca dijital müşteri deneyimini sadeleştirme ve sürekli iyileştirme odağının somut göstergesi olarak öne çıkıyor.