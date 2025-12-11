Dev bankada kritik görev değişimi! Yerine geçecek isim belli oldu

Haberler

Güncelleme:
Garanti BBVA, Kredi Riski Yönetimi Başkanı Murat Atay'ın bankadan ayrıldığını açıkladı. Gökhan Koca Kredi Riski Yönetimi Başkanlığı'na, Nurdan Tunay Günaylı ise Emeklilik ve Hayat Genel Müdürlüğü'ne atanacak.

  • Garanti BBVA Kredi Riski Yönetimi Başkanlığı görevini Gökhan Koca devralacak.
  • Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Genel Müdürlüğü rolünü Nurdan Tunay Günaylı devir alacak.
  • Murat Atay, Garanti BBVA Kredi Riski Yönetimi Başkanı olarak görevinden ayrılıyor.

Garanti BBVA'da uzun yıllar boyunca çeşitli pozisyonlarda görev yaptıktan sonra son olarak Kredi Riski Yönetimi Başkanı olarak görevini sürdüren Murat Atay, bankadan ayrılıyor.

Bu gelişme doğrultusunda, Garanti BBVA Kredi Riski Yönetimi Başkanlığı görevini, Aralık 2024'ten bu yana Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü olarak görev yapan Gökhan Koca devralacak. Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Genel Müdürlüğü rolünü ise Garanti BBVA KOBİ Bankacılığı İstanbul Pazarlama Müdürlüğü Direktörü olarak görev yapan Nurdan Tunay Günaylı devir alacak.

Atamalar gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve izinlerin alınmasının ardından yürürlüğe girecek.

GÖKHAN KOCA KİMDİR?

Verilen bilgiye göre Gökhan Koca, 2000 yılında Garanti BBVA'da müfettiş olarak başladığı kariyerine 2006-2017 yılları arasında Garanti BBVA Mortgage'daki üst düzey pozisyonlarla devam etti. 2017-2019 yılları arasında bankada KOBİ ve Tarım Bankacılığı Direktörü olarak görev yapan Koca, 2019-2024 döneminde BBVA'nın Madrid merkez ofisinde KOBİ Bankacılığı Global Sorumlusu rolünü üstlendi. Aynı dönemde, Kasım 2019-Şubat 2021 arasında Finlandiya merkezli fintech şirketi Holvi'de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Koca, bankacılık sektöründe 25 yılı aşkın deneyime sahip.

2004 yılında Garanti BBVA'ya katılan Nurdan Tunay Günaylı, şube ve genel müdürlük pozisyonlarında, kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında görev yaptı. Günaylı, bankacılık sektöründe 25 yılı aşkın deneyime sahip. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
title