Yıllardır terörle anılan Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor! Günlük üretim 5 bin varili buldu

TPAO Genel Müdürü Bilgin, yakın zamanda terörden arındırılan Şırnak'ın Gabar Dağı'ndaki petrol keşfinden yeni detayları paylaştı. Bölgede şu an günlük 5 bin varil petrol üretimi yapıldığı aktaran Bilgin, bunun değerinin 400 bin dolar olduğunu söyledi. Sözlerini sürdüren Bilgin, "Önümüzdeki yıl bölgede toplam 20 kuyuya çıkacağız" dedi. Çıkarılan petrol miktarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılının ilk müjdesi olarak açıklaması bekleniyor.

Terörden arındırılan Şırnak'ın Gabar Dağı'ndaki petrol keşfiyle ilgili Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, önemli açıklamalarda bulundu. Bölgede günlük 5 bin varil petrol üretimi yapıldığı bilgisini veren Bilgin, işin ekonomik değeri bugünkü petrol fiyatına göre günlük 400 bin dolara denk geldiğini söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL 20 KUYU AÇACAĞIZ"

Gabar'daki mevcut petrol sahasında daha önce açıkladıkları bir keşfi geliştirdiklerini belirten Bilgin, "Saha geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında bu yıl orada 10 kuyu açmayı planladık. Bu keşif de onlarla ilgili bir çalışma. Sahada her yaptığımız faaliyet, bize olumlu sonuçlar getiriyor. Rezerv değerlendirmesini sürekli güncelliyoruz. Orada çok ciddi bir üretilebilir rezerv var. İki türlü rezerv vardır: 'Brüt rezerv' dediğimiz, yerinde gaz veya yerinde petrol var, bir de onun ne kadar üretilebildiği var. Kritik olan üretilebilir olan rezervdir. Önümüzdeki yıl bölgede toplam 20 kuyuya çıkacağız. Şu anda orada günlük 5 bin varil üretiyoruz" dedi.

GAZ EMARESİNE RASTLANDI

Akdeniz'deki çalışmalarla ilgili son durumla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bilgin, "Akdeniz'deki çalışmalarımızda özellikle gaz emarelerine rastladık. Olumlu veriler aldığımız kuyu oldu, çalışmalarımızı o kuyu etrafında yoğunlaştırdık. Henüz sonuçlandırmadık. Oralara daha dikkatli bakıyoruz" diye konuştu.

ADIM ADIM PLAN YAPILDI

Bilgin, Karadeniz'deki keşfin yanı sıra bölgede başka keşifler için de olumlu beklentileri olduğunu söyledi. Bilgin, "Çaycuma-1 kuyusunu tamamladık. Bir plan yürütüyoruz, beş sene içerisinde adım adım nerede, hangi kuyuya gideceğimizi planlamış vaziyetteyiz. Fatih Sondaj Gemisi, yeni hedefine yönelecek. Bölgeden olumlu bir beklentimiz var" ifadelerini kullandı.