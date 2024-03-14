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Ford Trucks ve Iveco Ağır Ticari Araçlar İçin Yeni Kabin Geliştirme İçin İşbirliği Yapacak

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Ford Trucks ve Iveco, ağır ticari araçlar için yeni bir kabin geliştirme konusunda işbirliği yapmak için bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladı. İki şirket, yeni ürünlerini ve teknolojilerini geliştirme konusunda işbirliği potansiyelini değerlendirmek için bu adımı attı.

Ford Trucks ve Iveco, ağır ticari araçlar için yeni bir kabin geliştirme konusunda potansiyel sinerjileri incelemek üzere bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu (MoU) imzaladı.

Ford Trucks'tan yapılan açıklamaya göre, imza töreninde, Iveco Group CEO'su Gerrit Marx, Iveco Group Kamyon İş Birimi Başkanı Luca Sra, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Ford Otosan Lideri Güven Özyurt ve Ford Trucks Lideri Emrah Duman bulundu.

İki şirketin yeni ürünlerini ve teknolojilerini geliştirme konusunda, kabin içindeki bileşenleri ve sistemleri kapsayan bağlayıcı olmayan niyet mektubu, işbirliği potansiyelini değerlendirmek üzere ön bir adımı teşkil ediyor.

işbirliği niyeti, Ford Trucks ve Iveco arasında karşılıklı fayda sağlayan bir ortaklık geliştirilerek AB Doğrudan Görüş Standartları'na uygun çözümleri geliştirmeyi ve karbon salımının azaltımı için aerodinamiği iyileştirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ford Trucks Otomobil Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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