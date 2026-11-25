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Belçika'nın Flaman Bölgesi'nde 82 belediyedeki yaklaşık 1,2 milyon kişinin kişisel verileri yapay zeka destekli bir siber saldırıda çalındı.

Belçikalı siber güvenlik şirketi Secutec ve SOCRadar, Belçika'da 6-15 Kasım'da siber saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, saldırının Flaman Bölgesi'nin beş ilindeki 82 belediyeyi etkilediği ve yaklaşık 1,2 milyon belediye sakini ile çalışanına ait kişisel verilerin ele geçirildiği kaydedildi.

Saldırının, saldırganın belediyelerin geri dönüşüm merkezlerine hizmet veren bir şirketin yeterince korunmayan merkezi sunucusuna erişmesiyle gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, sunucudaki dosyaların şifrelenmediği ve farklı belediyelere ait verilerin aynı sunucuda yeterli koruma olmadan saklandığının ortaya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, çalınan veriler arasında ad, adres, doğum tarihi, ulusal sicil ve kimlik kartı numaraları ile IBAN bilgilerinin yer aldığı, bazı belediyelerde araç plakalarının da ele geçirildiği bildirildi.

Saldırganın "Ghost Hunters" adlı grupla bağlantılı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, siber saldırıyı gerçekleştirmek için DeepSeek modelini kullanan bir yapay zeka aracından yararlanıldığı belirtildi.

Belçika kamu yayıncısı VRT'de yer alan haberde, saldırıdan en çok etkilenen Doğu Flandre savcılığının soruşturma başlattığı bildirildi.

Kaynak: AA