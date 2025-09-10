Haberler

Fitch'ten Türkiye Ekonomisi İçin Büyüme Tahmini Artışı

Fitch Ratings, 2023 yılı için Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,5'e yükseltti. Küresel büyüme beklentisi de artırıldı.

Fitch Ratings, bu yıl için Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yüzde 2,9'dan yüzde 3,5'e çıkardı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomik büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2,4'e, 2026 yılı için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e çıkardı. Türkiye'ye ilişkin bu yıl büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,5'e yükseltti. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,5, 2027 yılında ise yüzde 4,2 büyümesinin beklendiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
