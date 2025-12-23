Haberler

Fitch, Ukrayna'nın kredi notunu yükseltti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ukrayna'nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu 'sınırlı temerrüt'ten 'CCC'ye yükseltti. Not artışı, Ukrayna'nın borçlarını yeniden yapılandırma sürecindeki ilerlemesine dayanıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ukrayna'nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "sınırlı temerrüt"ten "CCC"ye yükseltti.

Fitch'ten yapılan açıklamada, not artışının gerekçesi olarak Ukrayna'nın borçlarını yeniden yapılandırmada kaydettiği ilerleme gösterildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın uzun vadeli döviz cinsinden ihraççı temerrüt notunun "sınırlı temerrüt"ten "CCC"ye yükseltildiği bildirildi.

Fitch'in genellikle "CCC+" veya daha düşük notu olan ülkeler için not görünümü değerlendirmesinde bulunmadığı belirtilen açıklamada, not yükseltmesinin Ukrayna'nın dış ticari alacaklılarının büyük çoğunluğuyla ilişkilerinin normalleşmesini yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) 19 Aralık'ta Ukrayna'ya 90 milyar avro sağlama kararının bir yıldan fazla bir süre için finansman ihtiyaçlarını karşılayacağı ve kısa vadeli borç sürdürülebilirliği risklerini azaltacağı aktarıldı.

Not artışına rağmen Ukrayna'nın kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin altında kalmaya devam etti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul'da ünlü mekanların işletmecisi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk askeri 2 yıl daha o ülkede kalacak
3 ay boyunca kaybetmemişlerdi! Samsunspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı

3 ay boyunca kaybetmemişlerdi! Tam 8 maçtır kazanamıyorlar
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Fatih Tekke'den sitem: Kabul etmem mümkün değil

Maç sonunda isyan etti: Kabul etmem mümkün değil
Döviz bürosuna gidecekler dikkat! Bir para birimi tabelalardan kaldırıldı

Döviz bürosuna gidecekler dikkat! O ülkenin parası tabeladan çıkarıldı
title