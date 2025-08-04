FİSKOBİRLİK 2025 Ürünü Fındık Alımına Başlıyor

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Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 11 Ağustos'tan itibaren 2025 ürünü fındık alımına başlayacaklarını açıkladı. Yeni mahsul alımlar için hazırlıkların tamamlandığını belirten Bayraktar, çiftçilerden gelecek tüm fındıkları kabul edeceklerini vurguladı.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 11 Ağustos'tan itibaren 2025 ürünü fındık alımına başlayacaklarını bildirdi.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni mahsul alımlar için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Geçen yıllarda olduğu gibi 50 kooperatifte alım ekipleri ile depoların süreç için hazır hale getirildiğini ifade eden Bayraktar, peşin ve emanet sistem üzerinden ürün kabulünü gerçekleştireceklerini vurguladı.

Her geçen yıl alım miktarını artırdıklarına işaret eden Bayraktar, çiftçilerden gelecek tüm fındıkları kabul edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi
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