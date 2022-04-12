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Fırında skandal görüntü! Yere dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Edirne'de bir çalışanın yere dökülen unları kürekle tekrar toplayıp lavaş yaptığı fırına 21 bin 296 TL para cezası uygulandı. O anlar kameraya yansırken işçilerin temizlik kurallarına hiçe saydığı dikkatlerden kaçmadı.

Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde bir lavaş fırınında yaşanan skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri fırında denetim gerçekleştirdi.

Hijyen kurallarını hiçe sayan fırıncılara 21 bin 296 lira ceza kesildi

21 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle fırına toplamda 21 bin 296 TL para cezası uygulandı. Görüntülerde yere dökülen unların toplanıp lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığı görülüyor.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Para Cezası, Türk Lirası, Zabıta, Edirne, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Haberler

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