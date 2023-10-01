Fındıklı Ziraat Odası Başkanı 8 Yılda 8,5 Milyon Tohum Üretti

Fındıklı ilçesinde çiftçi olan Mehmet Ali Özsoy, üye olduğu Fındıklı Ziraat Odası'nda 2015 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde aday oldu. Seçimleri kazanan ve Fındıklı Ziraat Odası Başkanı olarak göreve başlayan Özsoy, Türkiye'nin çeşitli illerinde köy köy gezerek, topladığı tohumları oda bünyesindeki 100 metrelik bahçede dikmeye başladı. Yetiştirdiği tohum ve fidanların büyük kısmını yöre sakinlerine dağıtan Özsoy, üretimine kiraladığı okul bahçelerinde ekim yaparak devam etti. Daha çok tohum ve fidan üretmek için işe koyulan Özsoy, Fındıklı Belediyesi ile imzaladığı protokolle Ziraat Odası'na tahsis edilen 25 bin metrekarelik alanda tohum üretimini sürdürüyor. Ürettiği fide ve tohumların büyük kısmını halka ücretsiz dağıtan Özsoy, bir kısım tohum ve fideyi de odasının ihtiyaçlarını karşılamak için satışa sunuyor.

'GELENEĞİMİZİ GELECEĞİMİZE TAŞIYACAĞIZ'

Mehmet Ali Özsoy, "Bizim bir sloganımız var. Belediyemizle iş birliği ile, bir sloganla yola çıktık. Geleneğimizi geleceğimize taşıyacağız. Bu sloganla yürüdüğümüz zaman geleneksel tohumları çoğaltmamız gerektiğini düşündük. Birçok bölgeye yayılarak, oralardan tohumlar topladık. Her yıl ısrarla hedefimizi büyüttük. 500 bin tohum hedefimizi; 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon derken 8,5 milyon tohum elde ettik. Fidan üretimi zor olduğu için her yıl başaramadık ama 230 bin fide üreterek, bunları halkımızla buluşturduk. 230 bin fidenin büyük bir bölümünü ilçemizdeki okulların atıl bahçelerinde üretmeyi başardık. ve okullara bahçeler kurduk" dedi.

'TÜRKİYE'NİN HER TARAFINA FİDAN VE TOHUM ULAŞTIK'

Bahçelerinde ürettikleri Ali Rıza Ertan türü çay bitkisinden elde ettikleri çelikleri Azerbaycan'a ulaştırdıklarını dile getiren Özsoy, "Azerbaycan'dan bir Türk firması bizim anaç bahçemizde ürettiğimiz Ali Rıza Erten Çayı'ndan çelik talep etti. Yaptığımız görüşmelerden sonra 1 gün içerisinde çelikler toplanıp, dikilecek şekilde 25 bin fide topladık. 5 bin dekarlık bir alanda Ali Rıza Erten türü çay, Azerbaycan'da üretilecek. Fındıklı gibi küçük bir Ziraat Odası'ndan Türkiye'nin her tarafına fidan ve tohum ile ulaştık ama yurt dışında bir Türk çeşidi ile üretim yapılmasını sağlamamız çok keyifli bir şey. Bunu ifade etmem çok zor. Bu bizi çok mutlu eden bir duygu" diye konuştu.

'75 ÇEŞİT TOHUM YOLLADIK'

?Tohumun gelecek olduğunu söyleyen Özsoy, "Bir dönem Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalara tohumlarımız ile destek verdik. Bir dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturmuş olduğu tohum bankası çalışması vardı, oraya da Fındıklı Ziraat Odası olarak 75 çeşit tohum yolladık. Bizim tohumlarımız İBB raflarında yerlerini aldı. Yaşamın kendisi; adı üstünde tohum, olmazsa olmaz. Bir yere bağlı hibrit tohumlar, bizi sermayeye bağlı kılıyor. Tohum deyince aklıma gelecek geliyor. Geleceğimiz, tohumlarımız. 100 metrekarelik bir bahçede başladık. Bugün 25 bin metrekarede üretim yapıyoruz. Başladığımız ilk günden bugüne hedeflerimizi büyüterek geldik. Önümüzdeki dönemde 3 bahçe daha kurma hedefimiz var. Hedefimiz; çıtayı sürekli yukarı taşımak, üretim alanlarını büyütmek ve geleceğe yatırım yapmak" dedi.