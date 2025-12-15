Corendon Airlines 5. Finansın Geleceği Zirvesi'ne katıldı

Corendon Turizm Grubu Finans Danışmanı Batuğhan Karaer, 5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde havacılık sektörünün finansal dinamiklerini değerlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corendon Airlines, Türkiye finans dünyasının liderlerini ve karar vericilerini bir araya getiren Turkuvaz Medya'nın düzenlediği 5. Finansın Geleceği Zirvesi'ne katıldı.

Corendon Airlines'ın destek sponsoru olarak katkı sağladığı zirvede, bankacılık, sermaye piyasaları ve reel sektör buluştu. Zirve kapsamında düzenlenen panellerde, küresel ekonomik görünüm, Türkiye'nin finansal dönüşüm süreci ve sektörler üzerindeki etkiler masaya yatırıldı.

Zirve kapsamında Corendon Turizm Grubu Finans Danışmanı Batuğhan Karaer, havacılık ve turizm sektörünün finansal dinamiklerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Karaer, sunumunda, artan maliyetler, finansmana erişim, döviz dengesi ve sürdürülebilir büyüme başlıklarında havacılık sektörünün mevcut konumuna ve gelecek beklentilerine dair değerlendirmelerde bulundu.