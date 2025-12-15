Haberler

Corendon Airlines 5. Finansın Geleceği Zirvesi'ne katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Corendon Turizm Grubu Finans Danışmanı Batuğhan Karaer, 5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde havacılık sektörünün finansal dinamiklerini ele aldı. Zirvede, bankacılık, sermaye piyasaları ve reel sektör temsilcileri bir araya geldi.

Corendon Turizm Grubu Finans Danışmanı Batuğhan Karaer, 5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde havacılık sektörünün finansal dinamiklerini değerlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corendon Airlines, Türkiye finans dünyasının liderlerini ve karar vericilerini bir araya getiren Turkuvaz Medya'nın düzenlediği 5. Finansın Geleceği Zirvesi'ne katıldı.

Corendon Airlines'ın destek sponsoru olarak katkı sağladığı zirvede, bankacılık, sermaye piyasaları ve reel sektör buluştu. Zirve kapsamında düzenlenen panellerde, küresel ekonomik görünüm, Türkiye'nin finansal dönüşüm süreci ve sektörler üzerindeki etkiler masaya yatırıldı.

Zirve kapsamında Corendon Turizm Grubu Finans Danışmanı Batuğhan Karaer, havacılık ve turizm sektörünün finansal dinamiklerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Karaer, sunumunda, artan maliyetler, finansmana erişim, döviz dengesi ve sürdürülebilir büyüme başlıklarında havacılık sektörünün mevcut konumuna ve gelecek beklentilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru

'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru

'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu

İnfial yaratan görüntü! Her şey bayrak töreni sırasında yaşandı
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
title