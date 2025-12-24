Haberler

Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin Finansal Hizmetler Güven Endeksi'nin (FHGE) 7,4 puan azalarak 177,2 seviyesine düştüğünü açıkladı. Son 3 ayda iş durumunda ve hizmetlere olan talepteki iyileşme beklentileri zayıfladı.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), aralık ayında bir önceki aya göre 7,4 puan azalarak 177,2 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıkladı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, FHGE, aralıkta geçen aya göre 7,4 puan azalarak 177,2 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ve son 3 aydaki iş durumu olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi.

Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de zayıfladığı belirtildi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı.

Aralık 2025 döneminde, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektörü 7,9 puan ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörü 17,9 puan azalırken, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörü ise 0,1 puan arttı.

