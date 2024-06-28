Üye Girişi
Haberler

FETÖ Firarisi Akın İpek'in Bebek'teki Yalısı Satıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ firarisi Akın İpek'in Bebek'teki yalısı, TMSF tarafından 1 milyar 100 milyon liraya satıldı. Yalıyı Taiwan Cement Corporation (TCC) satın aldı.

FETÖ firarisi Akın İpek'in Bebek'teki yalısı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından bugün 1 milyar 100 milyon liraya satıldı. Yalıyı Türkiye'de de faaliyetleri olan Taiwan Cement Corporation (TCC) aldı.

TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre 750 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılan FETÖ firarisi Akın İpek'in Bebek'teki yalısı 1 milyar 100 milyon liraya satıldı. Dört katılımcının bulunduğu satış ihalesinde kapalı tekliflerin ardından geçilen açık teklif aşaması üç saatte tamamlandı. İhale sonunda 1 milyar 100 milyon lira teklif veren yüzde 70'i Tayvanlı TCC'ye ait Oyak Çimento yalının yeni sahibi oldu. Uzak Doğu'nun en büyük çimento üreticilerinden Tayvan Merkezli TCC bu senenin ilk yarısında OYAK'a ait olan OYAK Çimento'nun çoğunluk hisselerini satın almıştı. Edinilen bilgiye göre şirket bir süre daha 'OYAK Çimento' adıyla faaliyet gösterecek.

Satışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor. İkinci derece eski eser niteliğindeki 'Beyaz Köşk' olarak isimlendirilen binada iki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunuyor. Ayrıca yapıda 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanı ve 208 metrekare de teras yer alıyor. 'Kahverengi Köşk' olarak adlandırılan diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşuyor. Kahverengi Köşk'te ayrıca brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor.

Öte yandan, FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı kaybetmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bebek Ekonomi Güncel Haberler

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

 Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı

Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı

Bakmadan Geçme

Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 29 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
İddialar için, 'Hayırlı olur' demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title