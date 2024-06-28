FETÖ Firarisi Akın İpek'in Bebek'teki Yalısı Satıldı

FETÖ firarisi Akın İpek'in Bebek'teki yalısı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından bugün 1 milyar 100 milyon liraya satıldı. Yalıyı Türkiye'de de faaliyetleri olan Taiwan Cement Corporation (TCC) aldı.

TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre 750 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılan FETÖ firarisi Akın İpek'in Bebek'teki yalısı 1 milyar 100 milyon liraya satıldı. Dört katılımcının bulunduğu satış ihalesinde kapalı tekliflerin ardından geçilen açık teklif aşaması üç saatte tamamlandı. İhale sonunda 1 milyar 100 milyon lira teklif veren yüzde 70'i Tayvanlı TCC'ye ait Oyak Çimento yalının yeni sahibi oldu. Uzak Doğu'nun en büyük çimento üreticilerinden Tayvan Merkezli TCC bu senenin ilk yarısında OYAK'a ait olan OYAK Çimento'nun çoğunluk hisselerini satın almıştı. Edinilen bilgiye göre şirket bir süre daha 'OYAK Çimento' adıyla faaliyet gösterecek.

Satışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor. İkinci derece eski eser niteliğindeki 'Beyaz Köşk' olarak isimlendirilen binada iki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunuyor. Ayrıca yapıda 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanı ve 208 metrekare de teras yer alıyor. 'Kahverengi Köşk' olarak adlandırılan diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşuyor. Kahverengi Köşk'te ayrıca brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor.

Öte yandan, FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı kaybetmişti. - İSTANBUL