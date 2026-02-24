Haberler

FedEx, ödediği gümrük vergilerinin iadesi için ABD yönetimine dava açtı

Güncelleme:
FedEx, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunan gümrük vergilerinin iadesi talebiyle federal hükümete dava açtı. Şirket, 2025'ten bu yana uygulanan tarifeler nedeniyle maddi zarara uğradığını belirtti.

ABD merkezli kargo ve lojistik şirketi FedEx, ABD Yüksek Mahkemesinin hukuka aykırı bulduğu gümrük vergilerinin iadesi talebiyle federal hükümete dava açtı.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Şubat 2025'ten bu yana Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında uygulanan tarifeler nedeniyle şirketin maddi zarara uğradığı belirtildi.

Dilekçede, şirketin bugüne kadar tahsil edilen vergilerin yasal faiziyle iade edilmesini talep ettiği kaydedildi.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
