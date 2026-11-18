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NEW ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanakları, Fed yetkililerinin neredeyse tamamının, enflasyonun zamanında hedefe dönmesini sağlamak için politika faizini artırmaya yönelik ilave adımların muhtemelen uygun olacağını düşündüğünü ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 27-28 Ekim'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 3,75-4 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, neredeyse tüm Fed yetkililerinin gelecek aylarda ilave sıkılaştırma beklediğine işaret etti.

Fed personelinin enflasyon tahmininin eylül toplantısı için hazırlanan tahminle benzerlik gösterdiği aktarılan tutanaklarda, büyüme öngörüsünün ise eylüle kıyasla bir miktar daha güçlü olduğu kaydedildi.

Tutanaklara göre, Fed yetkililerinin çoğu, politika faizinin sabit tutulmasını desteklerken, ilave bilgi toplamanın faydalarına dikkati çekti.

Birkaç yetkili politika sıkılaştırmasında kademeli bir yaklaşımın işletmelere ve hane halklarına daha yüksek faiz oranlarına uyum sağlamaları için zaman tanıyacağını belirtti.

Bazı yetkililer, piyasa fiyatlamalarına yansıyan aralık ayı ve gelecek yılki sıkılaştırma adımlarına yönelik beklentilerin, uygun politika faizi patikasına ilişkin kendi değerlendirmeleriyle genel olarak uyumlu olduğunu ifade etti.

Yetkililerden birkaçı politika kararını "kıl payı" olarak nitelendirdi

Birkaç yetkili, politika kararını desteklemekle birlikte, bu kararın kıl payı verilmiş olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Birçok yetkili, politika faizini sabit tutma kararının, FOMC'nin enflasyonu zamanında yüzde 2'ye indirme taahhüdünde herhangi bir zayıflama anlamına gelmediği mesajının açıkça verilmesinin önemini vurguladı.

Yetkililerden bazıları, enflasyonun aşırı yüksek seyretmeye devam ettiğini ve hız kestiğine dair çok az işaret gördüklerini vurgulayarak ekim toplantısında hedef aralığın 25 baz puan artırılmasından yana görüş bildirdi.

Birkaç yetkili, kalıcı enflasyon durumunda daha sıkı politika duruşunun gerekebileceğini düşünüyor

Mevcut politika duruşunun yeterince sıkı olmadığı değerlendirmesinde bulunan yetkililerden birkaçı, daha fazla gecikmenin yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesi veya ileride daha büyük ve daha sarsıcı bir sıkılaştırmayı zorunlu kılması riskini doğurduğu uyarısında bulundu.

Politika faizinin artırılmasından yana olan birkaç yetkili, ilave sıkılaştırmanın muhtemel olduğunun piyasa katılımcıları tarafından açıkça anlaşılması koşuluyla federal fon oranının sabit tutulmasını destekleyebileceklerini söyledi.

Tutanaklarda, şu ifadelere yer verildi:

"Önümüzdeki aylara ilişkin para politikası görünümüyle ilgili olarak yetkililerin neredeyse tamamı, enflasyon ve iş gücü piyasasına yönelik temel görünümleri çerçevesinde, enflasyonun yüzde 2 hedefine zamanında dönmesini sağlamak amacıyla, federal fon oranı hedef aralığını artırmaya yönelik ilave adımların muhtemelen uygun olacağı değerlendirmesinde bulundu. Birkaç yetkili, gelen enflasyon verilerinin olumsuz olması halinde bir sonraki toplantıda 25 baz puandan daha fazla bir artışın değerlendirilebileceğini belirtti."

Birkaç yetkili, enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğini ve bu durumda daha sıkı bir politika duruşuna geçilmesinin gerekebileceğini gözlemledi.

Kaynak: AA