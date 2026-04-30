Fas'tan Hürmüz Boğazı'nın "baskı ve şantaj aracı olarak kullanılmaması gerekir" açıklaması

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Hürmüz Boğazı'nın "baskı ve şantaj aracı olarak kullanılmaması gerektiğini" söyledi.

Burita, başkent Rabat'ta Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Basra Körfezi'nde yaşanan gelişmelere ilişkin tutumlarının net olduğunu dile getiren Burita, İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırılarını kınadıklarını söyledi.

Fas Dışişleri Bakanı Burita, Hürmüz Boğazı'na işaretle şunları kaydetti:

"Su yolları mülk değil, sorumluluktur. Hiç kimse bu yolları baskı ve şantaj aracı olarak kullanmamalıdır. Su yolları, kıyılarına sahip ülkelerin sorumluluğundadır. Bu yollar, ülkeler ve halklar arasında iletişimi geliştirecek şekilde kullanılmalıdır."

Orta Doğu'da barışın sağlanmasının ancak Gazze Şeridi'nde istikrarı sağlayacak bir programla mümkün olabileceğinin altını çizen Burita, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanan Gazze'yle ilgili planın uygulanmasının gerektiğine dikkati çekti.