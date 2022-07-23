Fahiş fiyat artışları için harekete geçildi! Ürünler, stokçunun değil devletin elinde bekleyecek - Haberler

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Fahiş fiyat artışları için harekete geçildi! Ürünler, stokçunun değil devletin elinde bekleyecek

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Ekonomi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünleri stoklayarak fiyatları şişirenler için yeni bir çalışma başlattı. Bazı önemli ürün kalemleri üreticilerden uygun fiyatlarla alınarak stoklanacak. Böylece ürünler, istediğinde piyasaya ürün süren stokçuların değil, devletin elinde bekleyecek.

Mısır, ayçiçeği yağı, mercimek, şeker, buğday, arpa gibi stratejik gıdalar, üreticilerden uygun fiyatlarla alınarak stoklanacak. Bu sayede piyasada üreticiyi zarar ettirecek şekilde fiyat kırılmasının önüne geçilecek.

ÜRÜNLER DEVLETİN ELİNDE BEKLEYECEK

Yüksek miktarda ürün alınacağından, özel sektörün piyasayı bozmasını sağlayacak kadar stok yapmasına da engel olunacak. Böylece ürünler, istediğinde piyasaya ürün süren stokçuların değil, devletin elinde bekleyecek. Reyon fiyatlarının yükselmesini durduracak şekilde, ihtiyaç anlarında piyasaya sürülecek. Bu sayede gıda enflasyonu da frenlenmiş olacak.

BUĞDAY ALIMIYLA START VERİLDİ

Hükûmet, bu çerçevede ilk olarak önceki gün Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı arpa ve buğday üreticilerine, buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için kilogram başına 50 kuruş Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım primi desteği ödemeyi karara bağlamıştı. Söz konusu desteklerle alım süreci işlerken, TMO'nun geçici alım merkezleri de dâhil olmak üzere tüm bölgelerdeki alım randevularının tamamen dolduğu belirtildi. TMO depolarının, tamamen doldurulacağı ifade edildi.

ÖNCELİK İÇ PİYASANIN

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal da daha önce "Bütün amacımız ve hedefimiz, iç piyasadan stok oluşturmak ve bunun için fiyatlandırma yapmak. TMO olarak geçici alım merkezleri açıyoruz. 2022 yılında mümkün olduğu kadar en yüksek rekolteyi, en yüksek stoku yurt içindeki üreticilerimizden temin etmek istiyoruz" demişti.

EKİM ALANLARININ ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığının ürün stokunun yanı sıra ekilebilir tarım alanlarının artırılmasına yönelik çalışmaları da sürüyor. son çalışmalarla geçen yıl nadas alanları 1,1 milyon dekar azalırken, uzun yıllardan beri azalışta olan tarla alanında 4 milyon dekar artış yaşandı. Ayrıca 3 milyon dekar alan tarımsal üretime kazandırılarak toplam ekilen alan miktarı 23,4 milyon hektara yükseldi. Nadasa bırakılan 20 milyon dekar alanın üretime kazandırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilirken, üretimin artırılması amacıyla bu yıl yaklaşık 400 projenin hayata geçirildiği öğrenildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (3)

İbrahim can:

Stokçulara ağır yaptırımlar getirilmesi lazım, hapis cezası, ticaretten men, mal varlığına el koyma gibi, yoksa bunlar devletin elindeki ürünleride alacak bir formül bulurlar.

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Sezgin Avcı:

Ereğli ye bak sen ne başkan seçmişler ama

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Özgür Sevindik:

Sayın yetkililerimiz devlet hangi kalem ürünü stok yapacak ahada yaptı diyelim o mallar depolarda çürütülmeye terk edilecrk tada el altından birilerine peşkek çekilecek bu bizim ülkenin değışmezi hükümete yada partilere sözüm yok insanlarımiz ahlaksız te çozum zincirlern halkasinı kırmak

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