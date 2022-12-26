EYT'de yaş sınırı olacak mı? Milyonların gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Bugün saat 15.00'te yapılacak yılın son Kabine toplantısında masanın bir numaralı gündem maddesi Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesindeki yaş sınırı olacak. Milyonların gözü, toplantı sonrasında açıklama yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki dudağı arasında olacak.

2022'nin son Kabine toplantısı bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Külliye'de yapılacak. Kritik toplantının en önemli gündem maddesi ise yaklaşık 2 milyon insanın heyecanla beklediği EYT konusu olacak.

BU HAFTA MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR

EYT'ye "yaş sınırı" getirilmesi, askerlik borçlanması gibi son rötuşlar Kabine'nin gündemine yer alacak. Dün akşam gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT'de yaş aralığı ihtimal dahilindedir. Değerlendirilebilecek bir şey, olacak demiyorum dikkat ederseniz, henüz netlik kazanmadı. Kamuoyunda muhtelif yaşlar tartışıldı. Bizim önümüze de muhtelif yaş oranlarının hesaplamaları var. İmkanlar nispetinde en kapsayıcı şekilde olacak. Önümüzdeki hafta Meclis'e gitmiş olur" demişti.

KARADENİZ'DEKİ DOĞAL GAZLA İLGİLİ MÜJDE AÇIKLANACAK

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalar da gelinen aşama Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Aralık Erzurum'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Karadeniz gazı için "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" açıklamalarında bulunmuştu.

EKONOMİ, DIŞ POLİTİKA VE TERÖRLE MÜCADELE KONUŞULACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ayrıca 2022 yılına ilişkin genel değerlendirmenin yanı sıra yeni yılda başta ekonomi, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yapılacak çalışmalar ve Meclis'te bunlara ilişkin atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadele de hükümetin yakın takibinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammının ardından fahiş fiyat artışına gidilmesine müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı. Bu kapsamda denetimler ve atılacak adımlar da gündemde olacak.

ARAÇ MUAYENESİ ÜCRETİ

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, araç muayene ücretlerinde artış oranında indirime gidilmesi için Cumhurbaşkanı'nın yetkisi olduğunu söylemişti. Bu kapsamda bir düzenlemeye gidilip gidilmeyeceği de Kabine'de ele alınacak.