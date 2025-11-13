Haberler

Eylülde Tavuk Eti Üretiminde Artış, Yumurtada Düşüş

Türkiye'de tavuk eti üretimi eylülde geçen yıla göre yüzde 6,9 artarak 228 bin 846 tona yükseldi. Ancak tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,3 azalış göstererek 1 milyar 731 milyon 478 bine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.?

Buna göre, eylülde 228 bin 846 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 6,9 arttı, aylık bazda yüzde 0,5 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 3,1 yükseldi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 düştü. Bu dönemde 1 milyar 731 milyon 478 bin tavuk yumurtası üretildi.?

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 6,3 artışla 123 milyon 111 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,9 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,3, tavuk eti üretimi yüzde 12,7 arttı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
