Eylül Ayında İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Arttı

Güncelleme:
Eylül ayında imalat sanayisinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 74'e yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO ise yüzde 73,8 oldu.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 74'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, eylül ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1821 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 73,8 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, eylülde geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 74'e çıktı.

2024 ve 2025 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl

20242025
Ocak

76,274,6
Şubat

76,474,5
Mart

76,274,4
Nisan

76,774,3
Mayıs

76,375,0
Haziran

76,374,6
Temmuz

75,974,2
Ağustos

75,473,5
Eylül

74,974,0
Ekim

74,9

Kasım

75,6

Aralık

75,8

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
