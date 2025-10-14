Eylül Ayında İkinci El Oto Satışlarında Artış

Quick Finans, SmartIQ işbirliğiyle hazırladığı 2. El Oto Raporu'nun eylül ayına ilişkin verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eylülde sıfır kilometre binek ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki aya kıyasla yüzde 8,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 25,71 artarak 110 bin 302 adede ulaştı. Söz konusu rakam 2024'ün ilk 9 ayıyla karşılaştırıldığında ise yüzde 9,2'lik büyüme gerçekleşti.

Büyümenin, taşıt kredilerinde son 12 aydaki yüzde 36'lık gerilemeye rağmen sağlanması, alıcıların alternatif finansman yöntemlerine yöneldiğini ortaya koydu. Bu eğilimde yüksek mevduat faizleri, altın fiyatlarındaki artışa bağlı servet etkisi ve kredi kısıtlama düzenlemelerinin kredi kartı kullanımıyla aşılması etkili oldu.

Distribütörlerin yürüttüğü kampanyalar ve vergi düzenlemesi kaynaklı fiyat artışı beklentileri de elektrikli ve hibrit araçlara yönelik ilginin artmasında rol oynadı.

İkinci el otomobil pazarında, 15 yaşına ve 350 bin kilometreye kadar olan araç satışları, bir önceki aya göre yüzde 4, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3 artışla beklentilerin altında kaldı. Ancak yılın ilk 9 ayı baz alındığında satışlarda yüzde 9,9'luk artışla sıfır kilometre pazarıyla benzer bir büyüme yaşandı.

Piyasa temsilcileri, distribütör kampanyaları nedeniyle sıfır araçlarla fiyat farkının azalmasının tüketicilerin tercihini sıfır kilometre araçlara yönelttiğini, fiyatların enflasyonun altında kalmasına rağmen beklenen talebin oluşmadığını değerlendiriyor.

Yıl genelinde pozitif ivme sürüyor

Rapora göre, haziranda bir önceki aya göre yüzde 12 düşen ikinci el araç satışları, temmuzda bayram sonrası artan taleple yüzde 13 yükselerek 380 bin 782 adede çıktı. Ağustosta ise satışlar yüzde 6 düşerek 358 bin 941 adet oldu. Eylülde yüzde 4'lük toparlanmayla satışlar 373 bin 728'e ulaştı. Yıllık bazda ise yüzde 3'lük artışla satışlardaki pozitif ivme sürdü.

Eylül ayında ikinci el araçların stokta kalma süresi, ağustosa kıyasla tüm segmentlerde daha da kısaldı. Pazar genelinde araçların elde tutulma süresi 46 günden 43 güne gerileyerek üç günlük ek hızlanma yaşandı.

Eylül'de hafif ticari araç satışları yıllık yüzde 9 arttı

Eylülde ikinci el hafif ticari araç satışları yıllık bazda yüzde 9 artarak 61 bin 171 adede ulaştı. Ağustosta bu rakam yüzde 11 artışla 54 bin 953, temmuzda ise 56 bin 928 olarak gerçekleşmişti. Temmuz-eylül döneminde satışların üç ay boyunca geçen yılın üzerinde seyretmesi, hafif ticari araç pazarında istikrarlı bir talep olduğunu gösterdi.

İkinci el elektrikli araç satışları, temmuzda 6 bin 202 ile yılın zirvesine ulaştıktan sonra, ağustosta yüzde 31 düşüşle 4 bin 306'ya geriledi. Eylülde satışlar toparlanarak 5 bin 497'ye yükseldi. Elektrikli araçlara olan talep, yılın ilk aylarına kıyasla hala güçlü seyrini sürdürüyor.

Eylül'de B, C, D ve E segmentlerindeki ikinci el araçların ortalama fiyatlarında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21 ila 25 arasında artış yaşanırken bu oran, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yüzde 33'lük enflasyonun altında kaldı.