Çin'de Evergrande'nin patronu dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti

Çin'de ödeyemediği borçları nedeniyle tasfiyesine karar verilen gayrimenkul şirketi Evergrande'nin kurucusu ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan'ın, yargılandığı davada dolandırıcılık kapsamındaki suçlamaları kabul ettiği bildirildi.

Şıncın Orta Halk Mahkemesinden yapılan açıklamada, Hui'nin, 13-14 Nisan'da görülen davada verdiği ifadede aralarında şirket varlıklarını zimmetine geçirmek ve kurumsal rüşvetin olduğu dolandırıcılık kapsamındaki atılı suçları kabul ettiği belirtildi.

Sanığın söz konusu suçlar nedeniyle pişmanlığını dile getirdiği aktarılan açıklamada, mahkemenin ceza kararını ileri tarihte açıklayacağı kaydedildi.

Hui ve şirketi, ayrıca kamu fonlarını yasa dışı kullanma, usulsüz para toplama, yasa dışı kredi verme, usulsüz hisse çıkarma ve yasa dışı veri bildirimi suçlamalarından da yargılanıyor.

"Dünyanın en borçlu şirketi"

Çin'de döneminin önde gelen inşaat ve emlak şirketlerinden biri olan Evergrande, ülkede Kovid-19 salgınıyla başlayan gayrimenkul sektöründe düşüşle giderek derinleşen borç krizine girmiş ve "dünyanın en borçlu şirketi" konumuna gelmişti.

Toplam borç yükümlülüğü 300 milyar doları aşan şirket, vadesi geldiği halde ödeyemediğinden borçları için temerrüde düşmüştü. Alacaklıların Hong Kong'da açtığı davada mahkeme, Ocak 2024'te borçların ödenmesi için şirketin varlıklarının tasfiyesine karar vermişti.

Borç problemlerine ek olarak şirket hakkında düzenleyici kurumlar ve adli makamlarca soruşturma başlatılmış, Yönetim Kurulu Başkanı Hui, adli gözetim altına alınmıştı.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC), Hui'ye, Mart 2024'te şirketin gelirlerini yanlış göstererek yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle hisse senedi piyasalarından ömür boyu men cezası verilmişti.

Komisyon, ihlaller nedeniyle Evergrande'yi 4,2 milyar yuan (610 milyon dolar), Hui'ye ise 47 milyon yuan (6,8 milyon dolar) cezasına çarptırmıştı.

Çin Maliye Bakanlığı da, uluslararası mali müşavirlik ve bağımsız denetim şirketi PricewaterhouseCoopers'ın (PwC) Çin birimi PwC Zhong Tian'a, yaptığı denetimlerde Evergrande'nin hesaplarındaki sahtelikleri ve şirketin gerçek mali görünümü tespit etmekte başarısız olduğu ve bu yüzden yanıltıcı bir denetim görüşü bildirdiği gerekçesiyle, Eylül 2024'te, 441 milyon yuan (64,5 milyon dolar) para ve 6 ay faaliyetlerden men cezası verilmesine karar vermişti.