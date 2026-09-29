Eurostat'a göre AB'de kişi başı gıda israfı 2024'te 129 kilograma ulaştı

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Avrupa Birliği'nde (AB) 2024 yılında kişi başına gıda israfı 129 kilograma ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde gıda israfına ilişkin 2024 yılı verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de toplam gıda atığı miktarı 2023'te 57,5 milyon ton seviyesinden 2024'te 57,9 milyon tona çıktı.

Böylece, Avrupalıların kişi başına gıda israfı 2024 yılında 129 kilogram olarak belirlendi.

Gıda israfının yüzde 53'üne tekabül eden kişi başı 69 kilogramlık kısmını hane halkları gerçekleştirdi.

İsrafın yüzde 47'si ise gıda ürünleri, içecek üretimi, restoran ve perakendeciler gibi gıda tedarik zincirinde yaşandı.

Kaynak: AA