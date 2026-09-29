Haberler

Eurostat'a göre AB'de kişi başı gıda israfı 2024'te 129 kilograma ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eurostat'ın 2024 verilerine göre AB'de toplam gıda atığı 2023'te 57,5 milyon tondan 2024'te 57,9 milyon tona çıktı, kişi başı israf 129 kilogram oldu. İsrafın yüzde 53'ü hane halklarında, yüzde 47'si gıda tedarik zincirinde gerçekleşti; hane halklarında kişi başı 69 kilogram oldu.

Avrupa Birliği'nde (AB) 2024 yılında kişi başına gıda israfı 129 kilograma ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde gıda israfına ilişkin 2024 yılı verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de toplam gıda atığı miktarı 2023'te 57,5 milyon ton seviyesinden 2024'te 57,9 milyon tona çıktı.

Böylece, Avrupalıların kişi başına gıda israfı 2024 yılında 129 kilogram olarak belirlendi.

Gıda israfının yüzde 53'üne tekabül eden kişi başı 69 kilogramlık kısmını hane halkları gerçekleştirdi.

İsrafın yüzde 47'si ise gıda ürünleri, içecek üretimi, restoran ve perakendeciler gibi gıda tedarik zincirinde yaşandı.

Kaynak: AA
Bu haber 76 sitede yayınlandı.
Özcan Deniz'in kardeşleri mahkemelik oldu! Kız kardeşine tanık olarak destek verdi: Yersiz ve haksız bir dava

Özcan Deniz'in ailesi mahkemelik! Ağabeyine karşı tanık oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da polise teslim olmamak için el bombasının pimini çekti! Bomba koli bandıyla etkisiz hale getirildi

Pimi çekilmiş bomba elindeydi! Çare koli bandı oldu
Antalya'da kafeste mahsur kalan 150 kiloluk Akdeniz foku kurtarıldı! Özgür kalınca dalgıcın yanına gelip sevilmesine izin verdi

150 kiloluk fok kafeste mahsur kaldı! Kurtulunca dalgıca sokuldu
Vatandaşlardan büyük tepki var! Belediyenin sorumsuzluğu büyük bir felakete yol açıyordu

Belediyenin sorumsuzluğu büyük bir felakete yol açıyordu
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu

"Emniyete çağrıldım" deyip video çekti: Kimsenin şüphesi olmasın
Tam 60 suçtan aranıyordu! Bu kez kaçamadı

"Ömrünü suç işlemeye adamış" dedirten firari bu kez kaçamadı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde akılalmaz görüntü! Yaptığı pes dedirtti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde akılalmaz görüntü! Yaptığı pes dedirtti
Kocasını herkes tanıyor! El çantasını andıran yüzüğü ağızları açık bıraktı

Kocasını herkes tanıyor! El çantasını andıran yüzüğü ağızları açık bıraktı