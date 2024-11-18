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Ettat Et Ürünleri A.Ş, Hacıince Şirketler Grubu'nun Et Tesislerini Satın Aldı

Ettat Et Ürünleri A.Ş, Hacıince Şirketler Grubu'nun Et Tesislerini Satın Aldı
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Ettat Et Ürünleri A.Ş, iflas eden Hacıince Şirketler Grubu'nun Konya'daki entegre et tesisleri ile besi ve süt çiftliğini satın aldı. Avrupa'nın en modern tesisleri arasında yer alan bu tesisler, 2024'te üretime başlayacak.

İflasını açıklayan Hacıince Şirketler Grubunun Konya'daki et entegre tesisleri ile besi, süt çiftliği ve yem fabrikası, Ettat Et Ürünleri A.Ş tarafından satın alındı

Türkiye'nin önde gelen et üretici firması Ettat Et Ürünleri A.Ş, bir süre önce konkordato kararının ardından iflasını açıklayan Hacıince Şirketler Grubu'nun Konya'daki "Hacıince Et Entegre Tesisleri" ile yine bu firmaya ait 2 bin 100 dönüm arazi üzerinde kurulu 30 bin büyükbaş ile 40 bin küçükbaş hayvan kapasitesine sahip besi, süt çiftliği ve yem fabrikasını satın aldı.

Banka ve piyasa borçlarının tamamı Ettat Et Ürünleri A.Ş tarafından ödenerek satın alınan Avrupa'nın en modern tesisinin, 01 Aralık 2024 itibariyle üretime başlayacağı bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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