Etiyopya Çin'in İnşa Ettiği Endüstri Parkından 24 Milyon Dolar Gelir Elde Etti

ADDİS ABABA, 30 Mart (Xinhua) — Debre-Birhan Endüstri Parkı Genel Müdürü Yeshitila Mulugeta Salı günü yaptığı açıklamada, bu gelirin altı ay boyunca endüstri parkında üretilen tarım ve tekstil ürünlerinden elde edildiğini bildirdi. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın 110 km kuzeyinde bulunan Debre-Birhan Endüstri Parkı, Çin İletişim İnşaat Şirketi (CCCC) tarafından inşa edildi. Endüstri parkı 2019'un Mart ayında açıldı. Mulugeta ayrıca, Debre-Birhan Endüstri Parkı'nda 1.700'den fazla vatandaşa iş olanağı sağlandığını söyledi. Etiyopya'da şu anda faaliyette olan bir düzineden fazla endüstriyel park bulunuyor ve birçok park da yapım aşamasında.

Son yıllarda Etiyopya, ülkeyi 2025 yılına kadar Afrika'da hafif imalat merkezi haline getirmeye yönelik kapsamlı bir ekonomik stratejinin parçası olarak endüstriyel parkların inşası ve devreye alınması çalışmalarına başladı. Etiyopya hükümeti, çeşitli alanlarda Çinli firmalarla işbirliğine de büyük önem veriyor. Ortak projeler arasında çoğunluğu Çin uzmanlığı ve finansmanı ile kurulmuş çeşitli endüstri merkezlerine yatırım yapan dev Çinli firmalarla birlikte endüstri parklarının inşası da bulunuyor.

Xinhua / Ekonomi